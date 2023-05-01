Son dakika depremler listesi 1 Mayıs Pazartesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen bilgiye göre, yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. İşte, 1 Mayıs Pazartesi son dakika depremler listesi...

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