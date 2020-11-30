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Deprem mi oldu, nerede? 30 Kasım AFAD - Kandilli son dakika deprem listesi

Son depremler, ülkemizde sık sık meydana gelen sarsıntılar nedeniyle gündemde. Vatandaşlar 'Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?' Sorularının cevaplarını araştırıyor. Son olarak Kars Sarıkamış'ta 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika depremlerini bir araya getirdik. İşte 30 Kasım Kandilli - AFAD son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede? 30 Kasım AFAD - Kandilli son dakika deprem listesi

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 16 Kasım Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 30 KASIM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak 08:01'de Kars Sarıkamış'ta 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 30 KASIM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.11.30 08:49:31 37.8465 26.8627 8.7 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.30 08:42:48 37.8308 26.9053 5.0 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.30 08:32:20 37.7620 26.7672 20.7 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.30 08:27:10 37.8942 26.8043 11.3 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.30 08:01:26 40.1882 42.6787 5.0 -.- 3.2 3.2 BELENCIK-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2020.11.30 07:50:44 40.5738 29.0095 2.0 -.- 1.4 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.11.30 07:02:26 37.8775 26.6572 1.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.30 06:54:03 37.7370 26.4012 12.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.11.30 06:51:12 38.8425 43.5195 5.0 -.- 2.7 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2020.11.30 05:31:47 39.8003 30.6177 5.4 -.- 1.6 -.- CUMHURIYET-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
2020.11.30 05:15:50 37.8967 26.9418 12.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.30 05:01:26 37.8883 26.8537 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.30 04:36:39 37.6857 26.0735 2.4 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.11.30 04:35:28 37.6867 26.8883 14.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.30 02:55:49 38.3152 38.7778 2.9 -.- 2.3 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) REVIZE01 (2020.11.30 02:55:52)
2020.11.30 02:38:04 37.7390 26.3305 10.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.11.30 02:32:08 37.8395 26.8163 14.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.30 01:38:18 37.8297 26.6970 16.8 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.30 01:27:53 37.8363 26.7512 8.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.30 01:26:59 37.7545 27.1035 14.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.30 01:09:56 35.7788 32.1953 47.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.11.30 01:06:18 37.8532 26.9793 3.9 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.30 00:56:30 37.7148 43.6935 5.0 -.- 3.1 3.2 ORDEKLI-(HAKKARI) İlksel
2020.11.30 00:21:40 39.0253 41.4873 4.1 -.- 1.8 -.- AKPINAR-(MUS) İlksel

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