Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 16 Temmuz Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 16 TEMMUZ 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 09:19'da Ağrı Eleşkirt'te 1.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 16 TEMMUZ 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.07.16 07:52:00 38.9985 26.1018 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.16 04:28:29 36.2615 27.1698 4.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.16 04:20:24 38.9685 26.1007 20.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.16 04:04:00 41.1173 44.0090 9.3 -.- 2.7 -.- AZERBAYCAN İlksel

2021.07.16 04:03:23 38.9097 25.9640 8.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.16 02:49:24 39.0418 27.9167 5.4 -.- 1.5 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.07.16 02:45:01 36.4315 27.1980 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.16 02:27:19 41.2390 43.8797 5.3 -.- 1.9 -.- GURCISTAN İlksel

2021.07.16 02:12:05 37.1012 30.7175 18.7 -.- 1.7 -.- KIZILLI-KEPEZ (ANTALYA) İlksel

2021.07.16 00:01:08 37.8947 27.5712 5.5 -.- 2.1 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.07.16 00:00:30 40.2548 29.2483 8.1 -.- 1.8 -.- KARAHIDIR-GURSU (BURSA) İlksel