Son dakika depremler 5 Mart tablosu... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde peş peşe meydana gelen deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 21 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem de başta olmak üzere artçı sarsıntılar devam ediyor. Öte yandan sadece bölgede değil .evre illerde de meydana gelen depremler paniğe neden oluyor. Son olarak Kandilli'ye göre merkez üssü Diyarbakır Hani ve büyüklüğü 4.0 AFAD'a göre ise Merkez üssü Bingöl olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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