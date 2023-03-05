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Artçı sarsıntılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli 5 Mart son depremler tablosu

Son depremler 5 Mart tablosu özellikle Kahramanmaraş depreminin etkilediği iller başta olmak üzere İstanbul gibi deprem beklenen şehirlerde her gün yakından takip ediliyor. Yaşanan depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.Son olarak AFAD'a göre Merkez üssü Bingöl ve büyüklüğü 4.1, Kandilli Rasathanesi verilerilerine göre ise 4.0 büyüklüğünde ve merkez üssü Diyarbakır Hani olan bir deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 5 Mart tablosu...

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  • DEPREM SON DAKİKA: Artçılar sürüyor, Bingöl'de korkutan deprem! En son deprem nerede hangi ilde oldu?Deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde oldu?

    Son dakika depremler 5 Mart tablosu... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde peş peşe meydana gelen deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 21 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem de başta olmak üzere artçı sarsıntılar devam ediyor. Öte yandan sadece bölgede değil .evre illerde de meydana gelen depremler paniğe neden oluyor. Son olarak Kandilli'ye göre merkez üssü Diyarbakır Hani ve büyüklüğü 4.0 AFAD'a göre ise Merkez üssü Bingöl olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

    SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • DEPREM SON DAKİKA: Artçılar sürüyor, Bingöl'de korkutan deprem! En son deprem nerede hangi ilde oldu?Deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde oldu?

    BİNGÖL'DE DEREPM,

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.59'da merkez üssü Bingöl'ün Genç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
  • DEPREM SON DAKİKA: Artçılar sürüyor, Bingöl'de korkutan deprem! En son deprem nerede hangi ilde oldu?Deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde oldu?

     

    İki depremde de yıkılan bina, ölen ve yaralanan olmadı.
  • DEPREM SON DAKİKA: Artçılar sürüyor, Bingöl'de korkutan deprem! En son deprem nerede hangi ilde oldu?Deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde oldu?

    AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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