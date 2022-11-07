Deprem tatbikatı ne zaman?

ÜLKE GENELİNDE VE KKTC'DE YAPILACAK

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 2020 yılını, "Afetlere Hazırlık Yılı", 2021 yılını ise "Afet Eğitim Yılı" ilan ederek, 56 milyonun üzerinde kişiye ulaştıklarını anlattı.

Sezer, bu yılı da "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, 54 bin 302 tatbikat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini, 67'si yerel, 17'si bölgesel, 66 bin 202 tatbikat ile bu hedefin üzerine çıktıklarını aktardı.

AFAD Başkanı Sezer, "Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı"nın, ülke genelinde, 9 Kasım 2022'de, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüm yurtlarda düzenleneceğini, tatbikatın 12 Kasım saat 18.57'de de ülke genelinde ve KKTC'de yapılacağını bildirdi.