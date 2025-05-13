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        Haberler Gündem Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanına ilişkin yargılama sürdü

        Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanına ilişkin yargılama sürdü

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne ilişkin biri tutuklu, ikisi tutuksuz, ikisi firari, 7'si kamu görevlisi 12 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 22:38 Güncelleme: 13.05.2025 - 22:38
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        Ezgi Apartımanı davası ertelendi
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        Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ertan Danacı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulunduğu cezaevinden katıldı. Firari ve tutuksuz sanıklar ise duruşmada yer almadı.

        Sanıklardan Ertan Danacı savunmasında, tek tutuklu sanık olduğunu, maddi ve manevi olarak zor dönemlerden geçtiğini, söz konusu binanın "ince işler" diye tabir edilen işlemlerini gerçekleştirdiğini belirterek, yıkımla alakasının olmadığını savundu.

        Avukatlar, dosyadaki bilirkişi incelemesinin beklenmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Ertan Danacı'nın tutukluluk halinin devamına, firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.

        İDDİANAMEDEN

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Y.A. ve tutuksuz sanık fenni mesulü M.T. hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar, 7 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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        #Ezgi Apartıman davası
        #haberler
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