Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Depremde ağır hasar alan 1600 yıllık kilisede restorasyon

        Depremde ağır hasar alan 1600 yıllık kilisede restorasyon

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, tarihi İçkale'deki 1600 yıllık Saint George Kilisesi, ağır hasar gördü. Sanat merkezi olarak kullanılan kilisenin tekrar eski günlerine dönmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sur ilçesindeki tarihi İçkale yerleşkesinin kuzeydoğu köşesinde yer alan ve Romalılar tarafından milattan sonra 4'üncü yüzyılda yönetim kilisesi olarak inşa edilen Saint George Kilisesi, 2020'de restorasyona alındı.

        2

        Daha önce de sanat galerisi olarak hizmet verilen 1600 yıllık kilise, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından restorasyonunun tamamlamasıyla Haziran 2021'de yeniden sanat galerisi olarak hizmete başladı.

        3

        Kilise, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde ağır hasar aldı.

        4

        Kilisenin tekrar eski günlerine dönmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması başlatıldı.

        5

        "1 AY ÖNCE BAŞLADI, 1 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK"

        Çalışmalar bitince kilisenin tekrar sanat galerisi olarak kullanılacağını belirten Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligöl, "Diyarbakır İçkale kompleksinde bulunan özel yapılardan biri de Saint George Kilisesi'dir.

        6

        Depremden önce biz burayı sanat galerisi olarak kullanıyorduk. Kamu kurumları veya kişiler gelip bizden sergi için talepte bulunuyorlardı.

        7

        Biz de kendilerine tahsis ediyorduk. Burada çok güzel sanat etkinlikleri de yapıldı. Sanat galerisi olarak kullanılan kilisemiz ağır hasar gördü. Restorasyon çalışmaları 1 ay önce başladı ve 1 yıl içerisinde tamamlanacaktır.

        8

        Daha sonra tekrar sanat galerisi olarak kullanılmaya devam edilecektir. 35 bin metrekare içerisinde bulunan en özel yapılardan biridir.

        9

        Çalışmalar Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğümüz tarafından denetleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önem verdiği en önemli yapılardan biridir. İnşallah bittiğinde çok güzel olacak ve güzel sanatsal etkinlikler yapılacaktır" diye konuştu.

        10
        11
        12
        13
        14
        15
        #1600 yıllık kilise
        #KAHRAMANMARAŞ
        #Saint George Kilisesi
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?