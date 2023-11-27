Depremde ağır hasar alan 1600 yıllık kilisede restorasyon

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Biz de kendilerine tahsis ediyorduk. Burada çok güzel sanat etkinlikleri de yapıldı. Sanat galerisi olarak kullanılan kilisemiz ağır hasar gördü. Restorasyon çalışmaları 1 ay önce başladı ve 1 yıl içerisinde tamamlanacaktır.

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Daha sonra tekrar sanat galerisi olarak kullanılmaya devam edilecektir. 35 bin metrekare içerisinde bulunan en özel yapılardan biridir.