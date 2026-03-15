        Depremde bacağını kaybeden 7 yaşındaki Zeynep proteziyle yeniden yürüdü | Sağlık Haberleri

        Depremde bacağını kaybeden 7 yaşındaki Zeynep proteziyle yeniden yürüdü

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkazda kalarak sağ bacağını kaybeden 7 yaşındaki Zeynep Koyun, kendisi için özel hazırlanan protez bacağıyla yeniden yürümeye başladı

        Giriş: 15.03.2026 - 11:03
        Depremde bacağını kaybetmişti! Zeynep yeniden yürüdü
        Zeynep, Kahramanmaraş merkezli depremlerde merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde yaşadıkları apartmanın yıkılması sonucu annesi, babası ve 4 kardeşini kaybetti.

        Enkazdan yaralı kurtarılan Zeynep'in sağ bacağı tedavi gördüğü hastanede diz üstünden ampute edildi.

        Zeynep, hastanedeki tedavisinin ardından amcasıyla yaşamaya başladı.

        Depremde ailesini kaybeden Zeynep'in bacağına protez takılması için amcası Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezine başvurdu.

        Merkezde kendi isteği üzerine hazırlanan protezine kavuşan Zeynep, ilk adımlarını Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın elinden tutarak attı.

        Vali Masatlı, Zeynep'in yeniden yürümesine tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

