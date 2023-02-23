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Depremde çocukların günlük yaşamları

Şehirlerinde meydana gelen fiziki yıkımın ruhlarında yıkıcı etki bırakmamasına çalışılan deprem bölgesindeki çocuklar, devlet kurumlarının, yardım kuruluşlarının ve gönüllülerin şefkatiyle korunuyor. Hayatın yeniden yeşermesinde baş faktör çocuklar olacak

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  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    Anılarımızı günümüze yansıtan aynalar.
    Günümüzün kıymetini hatırlatan uyarıcılar.
    Geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan teminatlar.
    Çocuklar…
    Hayatımızın anlamı… 
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler 11 ilimizde yüksek ölçüde yıkıma neden oldu. Ne yazık ki an itibarıyla 43.556 vatandaşımızı kaybettik.
    Binalar yıkıldı; yüz binlerce ailenin sığınağı evler, geçimlerini sağladığı işyerleri enkaz altında kaldı.
    Elbette hayat,11 ilimizde yeniden yeşerecek.
    Elbette hayatın yeniden yeşermesinde baş faktör çocuklar olacak. 

    Liderler, yazarlar, şairler ve toplumların kanaat önderleri, çocukların hayatın anlamı olduğunu özlü sözleri ve şiirleriyle şöyle dile getirmişti. 
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Evlat kokusu, cennet kokusudur.
    Hz. Muhammed
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.
    Mustafa Kemal Atatürk 
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar.
    Mustafa Kemal Atatürk 
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey çocukların tebessümleridir.
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

     
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Bir toplumun asıl ruhunu en iyi gösteren şey o toplumda çocuklara nasıl davranıldığıdır.
    Eski Güney Afrika Başkanı Nelson Mandela
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Bütün dünya üzerinde tek bir güzel çocuk vardır, bütün anneler de ona sahiptir.
    Çin Atasözü
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Dünyada evlat gibi insanı kendisine çeken, hiçbir bağ yoktur.
    Şair Firdevsi
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Çocuklar taklit konusunda çok başarılıdır. Öyleyse taklit edecekleri güzel yetişkinler olalım.
    Anonim
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Çocuklar yaş çimento gibidir, üzerlerine ne düşse iz bırakır.
    Çocuk Psikiyatristi Haim Ginot 
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Çocuklar, göremeyeceğimiz bir geleceğe gönderdiğimiz canlı mesajlardır.
    ABD 35'inci Başkanı John F. Kennedy
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Gerçek eğlence ihtimali yalnızca çocukların toplandığı bir yerde mümkündür.
    Yazar Mignon McLaughlin
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Bir bebek, Tanrı’nın dünyanın devam etmesi gerektiğine inandığının göstergesidir.
    Şair Carl Sandburg
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Çocukları iyi birer insan yapmanın en iyi yolu onları mutlu etmektir.
    Yazar Oscar Wilde
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Sarılmak çok iyi gelir, özellikle de çocuklara.
    Galler Prensesi Diana
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Her zaman çocuklarınıza iyi geceler öpücüğü verin, çoktan uyumuş olsalar bile.
    Yazar H. Jackson Brown

     
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Dünyadaki dürüst ve gerçek sözlerin neredeyse tamamı çocuklar tarafından söylenmektedir.
    Yazar Oliver Wendell Holmes
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • İhtiyarlar savaş çıkarabilir ama tarihi çocuklar yazar.
    Yazar Ray Merritt
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Bir çocuğa yardım edecek bir şey yapan herkes benim gözümde kahramandır.
    Sunucu Fred Rogers
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Bir çocuğa ne zaman yaklaşsam içimde iki duygu birden uyanır; şu an olduğu kişiye karşı hassasiyet ve olabileceği kişiye karşı saygı.
    Kimyager ve Mikrobiyolog Louis Pasteur
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Güvenlik ve emniyet kendiliğinden olan şeyler değildir, ortak fikir birliği ve kamusal yatırımın sonuçlarıdır. Toplumumuzun en kırılgan bireyleri olan çocuklarımıza şiddet ve korkudan arındırılmış bir hayat borçluyuz.
    Güney Afrika Cumhuriyeti Eski Başkanı Nelson Mandela
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    • Biz çocuklarımıza hayata dair her şeyi öğretmeye çalışırken, çocuklarımız bize hayatın ne olduğunu öğretiyor.
    Eğitimci Angela Schwindt
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    KAYIP ÇOCUK
    Birden işitilmez olsun ayak seslerim;
    Gölgem bir başka sokağa sapıversin;
    Unutayım bir anda her şeyi,
    Nerde oturduğumu,
    Bir tuhaf adem olduğumu Can adında.
    Aklım arayadursun başka kapılarda kısmetimi,
    Ben, bilmediğim sokaklarda bir başıma;
    Gönlüm öylesine geniş, öyle ferah,
    İlk defa görmüş gibi dünyayı,
    Bir şaşkınlık içinde, yeniden doğmuş gibi;
    Hatırlamam artık değil mi, dostlar,
    Hatırlamam artık garipliğimi?
    Can Yücel 
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    ÇOCUKLUK 
    Affan Dede’ye para saydım,
    Sattı bana çocukluğumu.
    Artık ne yaşım var, ne adım;
    Bilmiyorum kim olduğumu.
    Hiçbir şey sorulmasın benden;
    Haberim yok olan bitenden.
    Bu bahar havası, bu bahçe;
    Havuzda su şırıl şırıldır.
    Uçurtmam bulutlardan yüce,
    Zıpzıplarım pırıl pırıldır.
    Ne güzel dönüyor çemberim;
    Hiç bitmese horoz şekerim!
    Cahit Sıtkı Tarancı 

     

     
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA
    Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
    Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
    Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında
    Dünyayı çocuklara verelim
    Kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi
    Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
    Dünyayı çocuklara verelim
    Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı
    Çocuklar dünyayı alacak elimizden
    Ölümsüz ağaçlar dikecekler
    Nazım Hikmet
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    YILDIZLAR
    Kitabın yanında defter
    Defterin yanında bardak
    Bardağın yanında çocuk
    Çocuğun yanında kedi
    Ve uzakta yıldızlar yıldızlar
    Oktay Rifat 
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    DÖRT YAPRAKLI ÇİÇEK
    Çıkamaz çocukluğundan dışarı
    Kimse.
    Kardeşliğimiz bundandır
    Mavi sularla binlerce yıl.
    Çıkamaz çocukluğundan dışarı
    Kimse
    Bundandır inanmamamız
    Kocaman bombalara.
    Fazıl Hüsnü Dağlarca 
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    BİR ÇOCUĞUN RÜYASI İÇİN ŞİİR
    Kaybolmuş bir sevgi her zaman
    Kaybolmuş bir bilyaya benzer
    Anımsanır ışıltısı
    Belli belirsiz gözyaşlarıyla
    Bir çocuğun rüyasında bazen
    Bulunur kaybolmuş bir bilya
    Kiraz ağaçları sallanır
    Güvercinler uçuşur havada
    Ataol Behramoğlu 
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    NASİP
    Nasibin dalda çocuk
    Uzan uzan dallara
    Nasibin yolda çocuk
    Düş düş yollara
    Nasibim sensin çocuk
    Seni yağmur gibi
    Bulut gibi
    Gönderen sağ olsun bana
    Rüştü Onur
  • Depremde çocukların günlük yaşamları - Deprem haberleri

    ANNELER VE ÇOCUKLAR
    Anne ölünce çocuk
    Bahçenin en yalnız köşesinde
    Elinde bir siyah çubuk
    Ağzında küçük bir leke

    Çocuk öldü mü güneş
    Simsiyah görünür gözüne
    Elinde bir ip nereye
    Bilmez bağlayacağını anne

    Kaçar herkesten
    Durmaz bir yerde
    Anne ölünce çocuk
    Çocuk ölünce anne
    Sezai Karakoç 

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