Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler 11 ilimizde yüksek ölçüde yıkıma neden oldu. Ne yazık ki an itibarıyla 43.556 vatandaşımızı kaybettik.

Binalar yıkıldı; yüz binlerce ailenin sığınağı evler, geçimlerini sağladığı işyerleri enkaz altında kaldı.

Elbette hayat,11 ilimizde yeniden yeşerecek.

Elbette hayatın yeniden yeşermesinde baş faktör çocuklar olacak.

Liderler, yazarlar, şairler ve toplumların kanaat önderleri, çocukların hayatın anlamı olduğunu özlü sözleri ve şiirleriyle şöyle dile getirmişti.