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Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, Elazığ ve Malatya’da depremde hayvanları telef olan vatandaşlara, hayvan ve yem desteği verecek

depremzede hayvan ve yem desteği
AA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtımı bugün itibarıyla başlıyor.

Bakanlık tarafından yapılan incelemeler neticesinde, Elazığ ve Malatya'da yıkılan hayvan barınakları ve telef olan hayvan sayıları belirlendi.

Buna göre, Elazığ merkez ve köyleri, Sivrice ilçesi merkez ve köyleri, Maden merkez ve köyleri ile Baskil ilçesi merkez ve köylerinde depremde, toplam 48 ahır yıkılırken, 86 büyükbaş ile 110 da küçükbaş hayvan telef oldu.

Malatya'da ise Doğanyol merkez ve köyleri, Battalgazi merkez ve köyleri ile Pütürge merkez ve köylerinde 95 ahırda hasar olduğu ve 55 büyükbaş, 21 küçükbaş, 4 tavuk ve 20 arılı kovanın telef olduğu belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, telef olan hayvan sayısı kadar yapılacak hayvan yardımlarının yanı sıra, çadır hayvan barınağı ve yem desteği de verilecek.

Bugün itibari ile başlayacak ve ilk etapta 130 küçükbaş ile 30 büyükbaş hayvan ve 1 kamyon kaba yem, bir kamyon da kesif yem desteğinin koordinasyonu Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülecek.

Öte yandan, deprem bölgesindeki bakanlığa bağlı tüm misafirhaneler vatandaşların kullanımına sunuldu ve bakanlığa bağlı kurumlara ait iş makineleri ve personel de kurtarma çalışmalarına yardım etmek için deprem bölgesinde seferber edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ise kurtarma ekiplerine an be an hava raporları aktarıldı ve bununla birlikte özellikle enkaz arama çalışmalarında görevli ekiplere önemli destek sağlandı.

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