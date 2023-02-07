Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Depremde yıkılan binaların içinde kurtarılmayı böyle beklediler

Depremin en büyük yarayı açtığı şehirlerden Hatay'da kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler enkaz altından yaralı ve cansız bedenleri çıkarırken, bazı yerlerde ise hasarlı binalardaki vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor. Cebrail Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yan yatan 8 katlı bir apartmanın balkonundaki adam ile yıkılmış 6 katlı binanın 5.katındaki yaşlı kadının görüntüleri izleyenlerin yüreğini burktu

Depremde yıkılan binaların içinde kurtarılmayı böyle beklediler
İHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetli depremden etkilenen Hatay ilinde sarsıntı ile büyük yıkım gerçekleşirken, ailesi enkaz altında olan adam şehrin haritadan silindiğini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da bir çok bina yerle bir oldu. Şehrin giriş yolunda çatlaklar meydana gelirken, özel hastane, polis karakolu, oto galeriler, bir çok kamu kurum binası ve iş yeri yıkıldı. Yıkılan apartmanların önüne park edilen bir çok otomobil enkaz altında kaldığı görüldü.

Kızılay, 15 Temmuz Parkı’na çadırlar kurarken, depremzedelere sıcak ikramda bulundu.

İstanbul İtfaiyesi Mobil Dinlenme Aracı da sabah saatlerinde kente giriş yaptı. Mobil baz istasyonu, jeneratör ve bir çok iş makinası da şehirde depremden etkilenen vatandaşların hizmetine girdi. Antakya merkezde yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, özel iş makinaları ve yetkililere vatandaşlar da yardım etti.

Annesi enkaz altında kalan bir genç kız, enkaz kaldırma çalışmalarında ekiplerin yanına gelerek annesine seslendi.

Deprem haberini alır almaz Antalya’dan Hatay’a gelen Murat Unutulmaz, ailesinin enkaz altında olduğunu söyledi. Şehrin çok büyük hasar gördüğüne değinen Unutulmaz, “1999 Depremi’nde bölgeye gittim. Adapazarı, Düzce’nin her tarafını gezdim; oralarda 1-2 cadde ve sokakta yıkılma vardı ama şu an Hatay’ın yüzde 90’ı yıkılmış durumda. Yıkılmayan binalar da çok büyük hasar almış. Hatay haritadan silinmiş. Dün saat 07.00 itibarıyla bu şehrin bu hale geldiğini arkadaşlarımdan duydum. Bütün binalardan sesler geliyor. Annem ve kardeşim halen binanın altında, dokunduklarımız oldu. Dün bir tanesine su içirdim ama kaldıramadık, sıkışmış kalmış. Çok acil yardım istiyoruz. Antakya’da, diğer çevre illerinden 8-10 katı büyüklüğünde hasar oluştu. Dairemde annem, kız kardeşim ve iki tane misafirim vardı. Karşıda karı-koca komşum var. Alt katta dün kendi ellerimizle bir tane çocuğumuzu çıkarttık. Binada şu an 20-25 kişi olması lazım. Sıfır binalarda dahil hasar var. Ayakta duran bina sayısı zaten çok az. Ama ayakta duran binalarda da oturmak mümkün değil. Şu anda Hatay’da yaşayan insanlar bu binada yaşayamaz. Bu şehrin yeniden inşa edilmesi lazım. Bitmiş bu şehir” şeklinde konuştu.

Binalarda mahsur kalan vatandaşlar için ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 10 il için afet bölgesi ve üç ay OHAL
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 10 il için afet ...
Afet yardım kampanyası deprem ihtiyaç listesi: Deprem yardımları nereye yapılıyor ve nasıl gönderilir?
GÜNDEM Afet yardım kampanyası deprem ihtiyaç listesi!
Düzce'de depremi yaşayan Alparslan harçlıklarını bağışladı
GÜNDEM Düzce'de depremi yaşayan Alparslan harçlıklarını ...
ARTÇI DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depreminin ardından kaç artçı deprem oldu, büyüklükleri kaç ve ne zaman bitecek?
GÜNDEM Artçı depremler sürüyor!
Depremin yıktığı Hatay'dan üzücü görüntüler!
GÜNDEM Depremin yıktığı Hatay'dan üzücü görüntüler!
Depremden sonra bilinmesi gereken ilk yardım kuralları! Enkaz altından kazazedeler nasıl çıkartılıyor?
GÜNDEM Deprem sonrası uygulanacak ilk yardım kuralları!
Küçük Arda, anne ve babasının cansız bedeni arasında yaşama tutundu
GÜNDEM Cansız bedenler arasında kurtarıldı!
Depremin büyüklüğü mü önemli derinliği mi? Bu kavramlar birbirine karıştırılıyor
GÜNDEM Depremin büyüklüğü mü önemli derinliği mi?
Araç içerisinde uyuyanlar dikkat! Bu önlemleri almazsanız, risk altındasınız!
GÜNDEM Araç içerisinde uyuyanlar dikkat!
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, Yarıyıl tatili uzadı mı? Okullar ne zamana kadar tatil? Kar/Deprem tatili ne zaman bitecek, okullar hangi gün açılacak?
GÜNDEM Okullar ne zamana kadar tatil, hangi gün açılacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.