Depremde zarar gören tarihi Uzun Çarşı'da bayram yoğunluğu

"HALKININ BURADAN ALIŞVERİŞ YAPMASI BİZİ MUTLU EDİYOR"

Çarşıda şarküteri dükkanı işleten esnaf Mehmet Küçükordu ise Hatay halkının şehir dışına gitse de alışveriş için kente geldiğini, bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Küçükordu, "Bu bayram biraz buruk geçiyor ama bu yıl çarşımız hareketli ve kalabalık. Hatay halkı gelip buradan alışveriş yapıyor, bu memlekete kazandırıyor. Bu yönden çok mutluyuz, heyecanlıyız. Özellikle Hataylılar sahip çıkıyor. Burayı hiçbir zaman bırakmıyorlar. Burada evi olmayanlar, evi yıkılanlar bile hepsi geliyor buradan alışverişini yapıyor. Çarşı kalabalık hareketli esnaf memnun" diye konuştu.