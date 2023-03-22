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Depremden etkilenen Osmaniye'de okula devam oranı beklentinin üzerinde

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de 13 Mart'ta açılan ilkokul, ortaokul ve liselerde devam oranı beklentinin üzerinde seyrediyor

Depremden etkilenen Osmaniye'de okula devam oranı beklentinin üzerinde
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AA

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, depremler sonrası vatandaşların barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için tüm okul ve pansiyonları hizmete açtıklarını söyledi.

Depremin ardından öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için çalışmalar yaptıklarını aktaran Albak, bu kapsamda barınma alanlarında okul öncesi eğitim, psikolojik ve sosyal destek faaliyetleri yürütüldüğünü belirtti.

Eğitim öğretimin devam edebilmesi için de okullarda hızlı bir çalışmaya girdiklerini kaydeden Albak, "Bakanlığımızın belirlediği süre olan 13 Mart tarihinde okullarımızı eğitim öğretime hazır hale getirerek eğitim öğretimimize başladık. Tabii buna başlarken 170 okulumuzda tadilat yaptık. Bizim 18 ağır hasarlı, 13 de orta hasarlı binamız bulunmakta. Bu 31 binamızı eğitime kapadık ve sıfır riskle eğitime devam ediyoruz. Herhangi bir binada herhangi bir korozyon, küçük bir çatlak dahi görsek o binayı eğitime kapatıyoruz" diye konuştu.

"NORMALLEŞMEK İÇİN HIZLI HAREKET ETMEMİZ GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ"

Albak, kapatılan 31 okuldaki öğrencilerin taşımalı eğitimle başka okullara nakledildiğini belirtti.

Devam zorunluluğu olmamasına rağmen öğrencilerin derslere katılım oranının beklediklerinden yüksek olduğuna dikkati çeken Albak, şöyle devam etti: "Aslında biz yüzde 35-40'lık bir devam oranı öngörüyorduk fakat yüzde 55-60 civarında gidiyor şu anda devam oranı. Bu, beklediğimizin üzerinde bir katılım oranı. Tabii ki bu ilk haftanın rakamları. Biz bunun giderek daha da artacağına inanıyoruz. Şu anda mevcut çadır kentlerimizde, öğrenci yurtlarımızda ve konteyner kentimizde barınan vatandaşlarımızın çocukları için de taşıma planlamalarını yaptık. Onları da ücretsiz öğrenci servislerimizle okullarına taşıyacağız. Tabii deprem öncesini normal olarak algılarsak onun için biraz daha zamanımız var. Ama normalleşmek için hızlı hareket etmemiz gerektiğinin farkındayız."

Albak, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin de psikolojik olarak bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetmelerine yardım etmek çalıştıklarını kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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