7 Şurada Paylaş! Toprağın yapısında uranyum ve toryum gibi radyoaktif maddeler bulunduğunu ifade eden Günay, "Depremle birlikte radon gazı yeryüzüne çıkıyor. Bu radyoaktif maddeler sadece burada yok. Her yerde, her toprakta radyoaktif maddeler var ve bozulması sonucunda radon gazı meydana geliyor. Bazı yerlerde madde miktarına göre daha fazla, bazı yerlerde daha az olabiliyor. Deprem esnasında oluşan çatlaklardan, oluşan kırıklardan yeryüzüne bu radon gazının çıkış miktarı daha fazla olmakta. Biz şubat ayında yaptığımız ölçümlerde bunu gördük. Burada, şu andaki yaptığımız ölçümlerle kıyaslamış oluyoruz." açıklamasında bulundu.

8 Şurada Paylaş! İSTANBUL İLE İLGİLİ PROJEYİ TÜBİTAK KABUL ETTİ Günay, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun İstanbul-Adalar segmentindeki Anadolu ve Avrasya levhalarında radon gaz konsantrasyonları ile sismik aktiviteler arasındaki ilişkinin yapay zeka ile modellemesi projesini hazırladıklarını ve projenin TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nda kabul edildiğini söyledi.