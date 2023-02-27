Depremden sonra nikah memurları aradı. 'Nikahı erteleyelim ya da yapalım.' dediler. Ben de nikahımız yapılsın, insanlara bir umut olsun dedim. Depremde yaşadıkları sıkıntıları unutturmak istedik. Eşime de söyledim. Allah razı olsun beni destekledi. 'Tamam yapalım, insanlara umut olsun.' dedi. Sonra alışverişe çıktık, insanlara umut olsun diye o beyaz elbiseyi aldık. Hiç kimse ölümü engelleyemez. Herkes yaşasın, umudunu yitirmesin. Hepimiz çok şükür hayattayız. Aldığımız eşyaların hiçbiri elimize geçmedi. Kayseri deposunda diyorlar ama ne olduğunu bilmiyoruz.