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        Haberler Gündem Güncel Depremzede aileden fazla ücret aldığı iddia edilen taksiciye beraat

        Depremzede aileden fazla ücret aldığı iddia edilen taksiciye beraat

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinden Kayseri'ye gitmek isteyen depremzede aileyi 8 bin TL'ye taşıdığı iddia edilen taksi şoförünün yargılandığı davada karar açıklandı. Taksici Ahmet O., 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davada, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 10:42 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:42
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        Depremzede aileden fazla ücret aldığı iddia edilen taksiciye beraat
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Andırın ilçesinde oturan A.Y. (27) ile o dönem resmi nikahlı eşi olan M.A.A. (21), Kayseri'ye gitmek istedi. A.Y., geçen yıl 9 Şubat'ta taksi şoförü Ahmet O.'ya 8 bin TL vererek, Kayseri'ye gitmek için anlaştı.

        Kayseri'ye gelen çift, daha sonra taksicinin kendilerinden fahiş fiyat aldıklarını öğrenince, durumu polise bildirdi. Şikayet sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

        10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

        Soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş ile Kayseri arasında taksi ücretinin en fazla 6 bin 108 TL olabileceği tespit edildi. Ahmet O. hakkında "Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        "SENİN HAKKIN 8 BİN LİRADIR"

        Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet O. ile şikayetçi taraf davanın karar duruşmasına katılmadı. İlk duruşmada üzerine atılan suçlamaları reddeden Ahmet O., "Müşteki ile 7 bin TL'ye anlaştık. Ancak kendisi, geçen yolculuk süresi ve bekleme süreleri sonrası bana, 'Senin hakkın 8 bin liradır' dedi ve hesabıma 8 bin lira gönderdi. 'Helali hoş olsun' tarzında laflar söyledi. Toplam kaç kilometre gezdiğimizi hatırlamıyorum" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Ahmet O.'nun, "Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

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        #kahramanmaraş depremleri
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