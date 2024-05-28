Depremzede aileden fazla ücret aldığı iddia edilen taksiciye beraat

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Andırın ilçesinde oturan A.Y. (27) ile o dönem resmi nikahlı eşi olan M.A.A. (21), Kayseri'ye gitmek istedi. A.Y., geçen yıl 9 Şubat'ta taksi şoförü Ahmet O.'ya 8 bin TL vererek, Kayseri'ye gitmek için anlaştı.

Kayseri'ye gelen çift, daha sonra taksicinin kendilerinden fahiş fiyat aldıklarını öğrenince, durumu polise bildirdi. Şikayet sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş ile Kayseri arasında taksi ücretinin en fazla 6 bin 108 TL olabileceği tespit edildi. Ahmet O. hakkında "Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.