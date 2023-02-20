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Depremzede çocuklar, İş Bankası’nın desteğiyle Darüşşafaka’da eğitim alacak

Darüşşafaka Cemiyeti, deprem bölgesinde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara nitelikli eğitim sunmak için Türkiye İş Bankası’nın verdiği destekle okulun imkânları dahilinde öğrenci kabul kontenjanını artırdı. Yapılan iş birliğiyle depremzede çocuklar, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 5’inci sınıftan başlayıp 12’nci sınıftan mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim alacak. İş Bankası’nın öğrencilerin eğitimine katkısı üniversite hayatlarında da devam edecek

Depremzede çocuklar, İş Bankası’nın desteğiyle Darüşşafaka’da eğitim alacak
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HABERTURK.COM

Darüşşafaka Cemiyeti, 11 ilde milyonlarca insanı etkileyen deprem felaketinin açtığı yaraları sarmak, ailesini depremde yitiren çocuklara sıcak bir yuva sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda öğrenci kabul etme kontenjanını artırarak, depremzede çocuklara 8 yıl boyunca tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı tanıma kararı alan Darüşşafaka Cemiyeti’nin bu kararına Türkiye İş Bankası destek verdi. İş Bankası’nın öğrencilerin eğitimine katkısı üniversite hayatlarında da devam edecek.

160 yıldır, annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz öğrencilere olduğu gibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesini ya da babasını yitirmiş çocuklara da sadece bir “okul” değil, şefkatli bir yuva sağlamak istediklerini belirten Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na her yıl ortalama 120 öğrenci kabul ediyoruz. Öğrencilerimizi de ülkemiz genelinde düzenlediğimiz sınavla belirliyoruz. Sınavımıza 4’üncü sınıfta okuyan, annesi ya da babası hayatta olmayan, ailesinin maddi olanakları nitelikli eğitim almak için elverişsiz çocuklarımız katılabiliyor. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin hemen ardından depremden etkilenen çocuklarımız için de okulumuzun kapasitesi dâhilinde ek kontenjan oluşturduk. Daha fazla öğrenci almak için çabalarımızı sürdürüyor, mümkün olduğunca çok çocuğa ulaşmak için derslik, yatakhane, yemekhane gibi alanlarımızda ve kadrolarımızda gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.

Okulumuzun imkânları elverdiği ölçüde öğrenci alınabileceğinden depremzede çocuklarımız da 21 Mayıs Pazar günü bulundukları illerde gerçekleştireceğimiz sınavımıza katılacak. Ancak depremzede çocuklarımız için bu, puan barajlı bir sınav olmayacak ve sınavın ardından onlar için Darüşşafaka’daki 8 yıllık tam burslu, yatılı eğitim yolculuğu başlayacak” dedi.

DARÜŞŞAFAKA DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERİNİN KARDEŞLERİNE DE KAPILARINI AÇTI

Öte yandan Darüşşafaka Cemiyeti, depremden etkilenen öğrencilerinin eğitimine devam eden kardeşlerine de okulun kapılarını açtı. Bu kapsamda da 18 öğrenci, farklı seviyelerde eğitim ve öğretimlerine Darüşşafaka’da misafir öğrenci olarak devam edecek ve tüm giderleri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanacak.

İki kurum, 1939 yılında meydana gelen Erzincan depreminde de iş birliği yapmış ve deprem felaketini yaşayan ailelerden Darüşşafaka’nın öğrenci kabul koşullarına uygun 83 çocuk, İş Bankası’nın desteğiyle okula kabul edilmişti. Bu iş birliği neticesinde İş Bankası, deprem bölgesinden gelen 83 çocuğun tüm masraflarını üstlenmiş ve onlara yeni bir geleceğin kapılarını açmıştı.

İki kurum 2008 yılında da Türkiye’nin eğitim alanındaki en uzun soluklu ve kapsamlı sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “81 İlden 81 Öğrenci”yi hayata geçirmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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