Payas Emekçi Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Aysel Erdem, "Kooperatifi kurmadan önce kozalak şurubu, yufka ekmek, reçel gibi ürünler imal edip satıyorduk. Kooperatiften sonra açtığımız atölyede eski geleneksel ürünlerimizi de gün yüzüne çıkardık. Kooperatifi kurduktan kısa süre sonra deprem oldu ve hepimiz büyük acılar yaşadık, karamsarlığa kapıldık ama yılmadık. Kırsaldaki dezavantajlı kadınlarımızın kalkınması için uğraşıyoruz. Herkes neye tecrübesi varsa onu yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor. Özellikle depremden sonra Hatay Valimiz Mustafa Masatlı öncülüğünde markalaşma girişimimiz oldu. Valimiz tüm kadın kooperatiflerini toplayarak markalaşmayı öğretti ve e-ticaret sitesi kurdu" diye konuştu.