Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda iş yerinin yıkılıp ağır hasar gördüğü kentte, ticaretin normale dönmesi ve depremzede esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için şehrin dört bir yanında konteyner iş yerleri ve çarşılar kuruluyor.