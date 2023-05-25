Depremzede üniversite öğrencilerine mezuniyet törenlerine katılımlarında kolaylık sağlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Depremzede üniversite öğrencilerine mezuniyet törenlerine katılımlarında kolaylık sağlanacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yükseköğretimine özel öğrenci olarak devam eden son sınıftaki depremzedelerin mezuniyet törenlerine katılımı için rektörlüklerin gerekli imkanları sağlayacağını bildirdi

Depremzede üniversite öğrencilerine mezuniyet törenlerine katılımlarında kolaylık sağlanacak
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Özvar, depremlerin ardından eğitimine diğer illerdeki üniversitelerde özel öğrenci olarak devam eden son sınıftaki depremzedelerin mezuniyet sevincini yaşamalarının önemine işaret ederek, rektörlerden bu konuda öğrencilere destek olmalarını istedi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da depremzede öğrencilerin sevinçlerine ortak olmak için mezuniyet törenlerine katılmayı planladığını belirten YÖK Başkanı Özvar, "Sevgili depremzede öğrencilerimiz, özel öğrenci olarak bulunduğunuz üniversitenin mezuniyet törenine katılımınız için rektörlüklerimiz sizlere gerekli imkanları sağlayacak. Ben de mezuniyet sevincinizde yanınızda olmaktan memnuniyet duyacağım" ifadelerini kullandı.

Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Araştırmacılar, beynin, kan şekerine tepkisini haritalandırdı
SAĞLIK Araştırmacılar, beynin, kan şekerine tepkisini ...
Kronik ağrıların beyindeki kaynağını inceleyen araştırma, hastalara umut olabilir
SAĞLIK Kronik ağrıların beyindeki kaynağı incelendi! ...
Bakan Koca'dan SMA tedavisi açıklaması - Haberler
SAĞLIK Bakan Koca'dan SMA tedavisi açıklaması
Araştırma sonuçları yayınlandı! Ekransız oda uykuyu böyle etkiliyor!
SAĞLIK Ekransız oda uykuyu böyle etkiliyor!
Defne Devlet Hastanesinde 2 hafta içinde ameliyatlara başlanacak
SAĞLIK Defne Devlet Hastanesinde 2 hafta içinde ameliyatlara ...
6 ay önceki sözü gerçekleşti, organları 6 kişiye umut oldu
SAĞLIK 6 ay önceki sözü gerçekleşti, organları 6 kişiye umut ...
Elektronik sigara kullananlar dikkat! Araştırma sonuçları ortaya çıktı: Yüksek miktarda tehlike içeriyor!
SAĞLIK Gençlerin kullandığı e-sigaralarda yüksek oranda ...
"Demans ile Alzheimer aynı hastalık değil"
SAĞLIK "Demans ile Alzheimer aynı hastalık değil"
'6 aylık ömrün kaldı' demişlerdi! Moritanyalı hasta Türkiye'de şifa buldu
SAĞLIK '6 aylık ömrün kaldı' demişlerdi! Moritanyalı hasta ...
Bu yaş grubundakiler tehdit altında! Uzmanlara göre genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkan 5 sağlık sorunu
SAĞLIK Bu yaş grubundakiler tehdit altında!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.