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Depremzedeler karaya vuran balıkların yaşaması için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki depremzedeler, yoğun yağışlarda taşan göletten sürüklenen balıkların yaşaması için mücadele verdi

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AA

  • Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'da son günlerdeki sağanaklar da hayatı olumsuz etkiliyor.

     
  • Depremzedeler karaya vuran balıkların yaşaması için seferber oldu

    Son olarak kentin Akçadağ ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'ndeki gölet, sağanak nedeniyle taştı. 
  • Depremzedeler karaya vuran balıkların yaşaması için seferber oldu

    Bölgedeki depremzedeler, karaya vuran balıkları yaşatabilmek için mücadele etti.
  • Depremzedeler karaya vuran balıkların yaşaması için seferber oldu

    Depremzedeler, kovalarıyla topladıkları balıkları yeniden suyla buluşturdu. 
  • Depremzedeler karaya vuran balıkların yaşaması için seferber oldu

    Depremlerde evi ağır hasar alan ve çadırda yaşamını sürdüren mahalle sakinlerinden Fuat İmer, AA'ya balıkların karaya vurduğunu gördüklerinde komşularıyla seferber olduklarını anlattı.
  • Depremzedeler karaya vuran balıkların yaşaması için seferber oldu

    Depremlerden ve son dönemdeki yağışlardan olumsuz etkilendiklerini ifade eden İmer, şöyle konuştu:

    "Belediyenin yapmış olduğu gölet burası. Dün geceden beri sağanak yağışla beraber göl doldu ve taşkın oldu. Balıklar da o taşkının hızıyla beraber aşağı bahçelere kadar sürüklendi. İlk amcam fark etmiş, biz de sonradan görünce yardım ettik. Bayağı balık da ölmüştü. Kurtarabildiklerimizi getirdik göle attık.
  • Depremzedeler karaya vuran balıkların yaşaması için seferber oldu

    Çevremizdeki canlıları korumak esas bizim için. Onun için yapıyoruz bunları. Başka canlılara faydamızın olması bizim için hem moral hem motivasyon oluyor. Elimizden geldiğince balıkları kurtarmaya çalışıyoruz. Depremden hem biz etkilendik insanlar olarak hem de diğer canlılar etkilendi. Canlıları da balıkları da kurtarmaya çalışıyoruz. Faydamız oluyorsa ne güzel bize ne mutlu."
  • Depremzedeler karaya vuran balıkların yaşaması için seferber oldu

    AĞIR HASARLI EVLERİNDEN EŞYA TAŞIRKEN BALIKLARIN YARDIMINA KOŞTULAR

    Alkan İmer de zor günler geçirdiklerini evlerinin ağır hasarlı olduğunu dile getirdi.
  • Depremzedeler karaya vuran balıkların yaşaması için seferber oldu

    Evlerindeki eşyaları taşırken durumdan haberdar olduklarını anlatan İmer, sadece insanın değil her canlının önemli olduğunu söyledi.
  • Depremzedeler karaya vuran balıkların yaşaması için seferber oldu

    Balıkların durumunu görünce yetkililerin gelmesinin zaman alacağını düşünerek harekete geçtiklerini ifade eden İmer, şunları anlattı:

     
  • Depremzedeler karaya vuran balıkların yaşaması için seferber oldu

    "Balıkları ölümden kurtarmak istedik. Akıntı balıkları almış götürmüş. Biz burada o kadar balık olacağını bile düşünmüyorduk. Görünce şaşırdık. Komşular falan bir araya geldik. Sağ olsunlar yoldan geçenler de gittiler bir yerlerden kovalar alıp geldiler.
  • Depremzedeler karaya vuran balıkların yaşaması için seferber oldu

    Elimizle tek tek balıkları toplayıp kovalara doldurduk ve gölete bıraktık. Evin içerisindeki eşyalarımızı taşıyorduk ama yani burada da bir can var. Bu insan, hayvan ne olursa olsun can, candır. Onun için eşyalarımızı bırakıp bu hayvanlara koştuk."

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