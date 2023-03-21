Çevremizdeki canlıları korumak esas bizim için. Onun için yapıyoruz bunları. Başka canlılara faydamızın olması bizim için hem moral hem motivasyon oluyor. Elimizden geldiğince balıkları kurtarmaya çalışıyoruz. Depremden hem biz etkilendik insanlar olarak hem de diğer canlılar etkilendi. Canlıları da balıkları da kurtarmaya çalışıyoruz. Faydamız oluyorsa ne güzel bize ne mutlu."