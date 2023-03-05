Depremzedelerin eşyalarını taşıyan TIR alev alev yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Depremzedelerin eşyalarını taşıyan TIR alev alev yandı
ABONE OL

Mersin'de depremzedelerin eşyalarını taşıyan tır alev alev yandı

Hatay'daki depremzedelerin ev eşyalarını taşıyan TIR alevlere teslim oldu. Şans eseri yaralananın olmadığı yangında ev eşyaları ve TIR kullanılmaz hale geldi.

Depremzedelerin eşyalarını taşıyan TIR alev alev yandı
İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Hatay'daki depremzedelerin ev eşyalarını taşıyan TIR, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Burkankulu'nun sürücülüğünü yaptığı ev eşyası yüklü olan ve Ankara yönüne giden özel bir firmaya ait TIR, otoyol Tarsus Karakütük mevkiinde ilerlerken, kupa altı lastiklerinden henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü durumu fark ederek aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Alevler kısa sürede dorse bölümüne de sıçradı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu TIR ve eşyalar yandı.

Şans eseri yaralananın olmadığı yangında ev eşyaları ve TIR kullanılmaz hale geldi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Artvin'de çığ düşmesi sonucu yaralanan dağcılar bölgeden tahliye edildi
GÜNDEM Artvin'de yaralanan dağcılar bölgeden çıkarıldı
Torbalı'daki kadın cinayetindeki iki polis açığa alındı
GÜNDEM Kadın cinayetindeki iki polis açığa alındı
Afşin’de TOKİ konutları için ilk kazma vuruldu
GÜNDEM Afşin'de ilk kazma vuruldu
2023 Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tutulacak? Diyanet Dini Günler Takvimi 2023 Ramazan Bayramı tarihleri...
GÜNDEM Ramazan ne zaman?
AÖF SINAV TARİHLERİ 2023 | Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi? 2023 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?
GÜNDEM 2023 AÖF sınav tarihleri
AÖL SINAV TARİHLERİ 2022 - 2023 ikinci dönem | AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav takvimi
GÜNDEM AÖL sınav tarihi ne zaman?
Çalışanlar EYT başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet EYT başvuru ekranı | EYT başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvurular ne zaman bitiyor?
GÜNDEM EYT e-Devlet başvuru ekranı:
Depremzede kredi başvurusu nasıl yapılır? Hangi banka ne kadar ve kaç TL kredi veriyor? Depremzede kredisi kaç TL?
GÜNDEM Deprem kredisi veren bankalar
VERGİ AFFI SON DAKİKA 2023 | Vergi affı borç yapılandırma Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak ve son durum nedir, hangi borçlar yapılandırma kapsamında?
GÜNDEM Gözler vergi affı son durumda!
EYT 3600 PRİM GÜNÜ SON DURUM | 3600 günden emekli olunur mu? EYT 3600 günden emeklilik şartları nedir, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?
GÜNDEM EYT ile 3600 günden emekli olunur mu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.