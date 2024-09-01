1. BAŞ AĞRISI/MİGREN

Baş ağrıları hem depresyon hem de anksiyete ile ilişkilidir (anksiyete, sonucu belirsiz olan bir şey hakkında endişe, sinirlilik veya kaygı hissidir). Bu durum kişiye özel olarak hafif ya da şiddetli olabilir. Bu oldukça sinirleri yıpratıcı bir durumdur ve bazıları için baş ağrıları sürekli olan ve tam olarak sonlanmayan bir durumdur.