Depresyona ne iyi gelir

Depresyon bir ruhsal sağlık sorunu olup, mutsuzluk hali, uykusuzluk, iştah artmaya da azalma gibi belirtiler gösterir. Kişi hayattan kopmuş halde yaşar. Süreklilik taşıdığında kademe olarak yükselme gösterir. Psikologlar yardımıyla tedavi edilmelidir. Daha başlarda olan depresyon için bazı beslenme değişiklikleri yaparak iyi hissetme sağlanabilir.

Beyin hücrelerini etkileyen omega3 yağ asitleri depresyonun etkilerini azaltmakta yardımcı olmaktadır. Özellikle derin deniz balıkları olan ton, somon ve mezgit daha fazla omega3 içerdiğinden tüketilmelidir. Bunun yanında kabak çekirdeği, keten tohumu yağı, ceviz gibi yiyeceklerde omega3 içerdiğinden tüketilebilir.

B6 vitamini ve folik asitin duygusal açıdan dengelenmeyi sağlayarak belirtilerin azalmasını sağlar.

B6 İçeren Yiyecekler

Nohut,

Muz,

Tavuk,

Patates,

Alabalık,

Biftek,

Fıstık Ezmesi,

Ispanak,

Ayçiçeği Çekirdeğidir.

Folik asit ıspanak, sığır eti, brokoli kuşkonmaz, fasulye, ıspanak, bezelye ve pirinçte yüksek miktarda bulunur. B12 vitamini beyin fonksiyolarında kimyasallarla ilgili etksi vrdır ancak depresyona faydalı olup olmadığı kanıtlanmamıştır. Ancak uzmanlar yinede hemosistein maddesinin B12 eksikliğiyle birikmesine neden olup depresyonu artıracağı görüşündeler.

E vitamini üzerine yapılan araştırmalar depresyon üzerinde E vitamini eksik olan hastalarda görülmesinin fazla etkili olduğunu kanıtlıyor.

E Vitamini İçeren Gıdalar, Besinler Ve Yiyecekler

Buğday Tohumu Yağı,

Yer Fıstığı

Ayçiçeği Çekirdeği,

Ayçiçek Yağı,

Fıstık Ezmesi,

Badem,

Aspir Yağı,

Brokoli

Ispanak

Depresyonu Tetikleyen Gıdalar

Şekerli gıdalar depresyon açısından oldukça zarar vericidir ancak geçici bir rahatlama sağlar ama bu aldatıcıdır. Yüksek oranda insülin salgılamasına neden olan şekerli gıdalar belli süre sonra baş dönmesi, sinirlilik, uykuda düzensizlik ve öfke nöbetlerine yerini bırakır.

Aşırı sodyum alımı kronik yorgunluk oluşmasına neden olarak depresyonda etkili olur.

Yaşadığı ruhsal gel gitler yüzünden alkol içmeye yönelen depresyon hastaları geçici bir rahatlamadan sonra daha büyük bir çöküş yaşarlar.

Depresyon kısa süren ve aralıklarla geçici bir şekilde hemen hemen herkesde görülebilir önemli olan çabuk iyileşme sağlamaktır.

Dikkatli ve dengeli beslenmek ve yaşamak etken olacaktır.