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DEPSAŞ Enerji: 'Abonelerimize zam uygulamadık'

DEPSAŞ Enerji (Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş), yaşanan depremin ardından Şanlıurfa ile Diyarbakır illerindeki faturalandırma süreçlerini değerlendirdi. DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, elektrik faturalarının bölgelerinde genelde 25-35 günde bir okunduğunu ve deprem felaketiyle birlikte bu sürenin 45-50 güne uzadığını, ancak hiçbir abonelerine ulusal tarife dışında ek bir ödeme çıkarmadıklarını, diğer bir ifade ile hiçbir aboneye herhangi bir zam uygulamadıklarını belirtti

DEPSAŞ Enerji: 'Abonelerimize zam uygulamadık'
HABERTURK.COM

Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde 69 hizmet lokasyonuyla yaklaşık 2 milyon müşteriye elektrik perakende satış hizmeti sunan DEPSAŞ Enerji, elektrik tedarik bölgesinde olan ve depremden etkilenen Şanlıurfa ile Diyarbakır illerindeki faturalandırma süreçlerine dair son gelişmeleri aktardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, elektrik faturalarının bölgelerinde 25-35 günde bir okunduğunu ve deprem felaketiyle birlikte bu sürenin 45-50 günlere uzadığını ifade ederek hiçbir abonelerine ekstra bir ödeme çıkmadığını belirtti.

Karagüzel, "Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince faturalandırma yapmaktayız. Bu kapsamda faturalar olağan koşullarda 25-35 günde bir okunuyor ancak depremin ardından faturalandırma 45-50 güne uzadı. Abonelerimizin kullanım gün sayısına bağlı tüketiminin artmasından ötürü faturalarında artış yaşansa da, ulusal tarife uygulandı. Dolayısıyla herhangi bir zamlı tarife uygulanması söz konusu olmadı. Tüketim gün sayısı ne olursa olsun günlük 8 Kwh ve altındaki tüketimler, daha önceden de olduğu gibi 1. kademeden yani indirimli tarifeden hesaplanıyor, günlük 8 Kwh üzerindeki tüketimler ise 2. kademeden faturalandırılıyor. Faturaların doğruluğunu ise isteyen herkes, EPDK’nın internet sayfasında “Fatura Hesaplama Modülü” üzerinden tüketilen enerji miktarlarını Kwh cinsinden girerek kontrolleri yapabilir" dedi.

Depremden etkilenen yapılara da değinen Karagüzel, "Deprem nedeniyle yıkılan ve ağır hasar gören yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden gelen bilgileri günlük olarak sisteme işliyoruz ve herhangi bir güncel okuma yapmıyoruz. Ayrıca Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimizdeki abonelerden Müşteri Memnuniyet Merkezi’ne gelen faturalandırma talepleri de hassasiyetle irdeleniyor" şeklinde konuştu.

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