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Deren Talu tatilde

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Alaçatı'da tatil yapıyor. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Talu, önceki gün bikinili pozlarını da Instagram'dan paylaştı

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  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin 25 yaşındaki kızı Deren Talu, havaların ısınmasıyla birlikte sezonu açtı. Soluğu Alaçatı'da alan Talu, önceki gün plajda objektif karşısına geçti. 
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    Renkli bikinisiyle şezlongta poz veren Deren Talu, o fotoğrafları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Talu'nun paylaşımları takipçilerinden oldukça ilgi gördü. 
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    Yaz mevsiminin başlamasıyla televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, soluğu tatil beldelerinde aldılar. İşte o isimlerden bazıları...
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    CANSU DERE

    Cansu Dere (41), başrolünde yer aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Sıcak havanın ve denizin tadını çıkaran ünlü oyuncu, iskelede uzanırken poz verdi. Kahverengi ve siyah renkli bikinisiyle objektif karşısına geçen Dere, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. 

    Cansu Dere'nin, "Dünya üzerinde bir yerde..." notunu düştüğü gönderi takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    DEMET ÖZDEMİR

    Oğuzhan Koç ile yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen oyuncu Demet Özdemir, Çeşme'de tatil yapıyor.
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    EDA ECE

    Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Eda Ece de soluğu denizde aldı. Ünlü isim, teknede çekilen fotoğrafını, "Vitamin deniz..." ifadeleriyle paylaştı.
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    DEMET EVGAR

    Yaklaşık 7.5 aylık hamile olan ve kızı 'Mavi'yi kucağına almak için sabırsızlanan Demet Evgar, sezonu Bodrum'da açtı. Siyah mayosu, pembe kimonusu ve şapkasıyla poz veren ünlü oyuncu, bu karesine "Gün doğumu..." notunu düştü.
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    SELEN GÖRGÜZEL

    Geçtiğimiz mart ayında oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel (43), yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmasının ardından soluğu Bodrum'da aldı. Siyah bikinisiyle objektif karşısına geçen Görgüzel, "O zaman yaz başlayabilir." dedi.
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    MELİS İŞİTEN

    Kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile 3 yıl önce yollarını ayıran Melis İşiten de sezonu açtı. Çiçek desenli bikinisiyle poz veren İşiten, bu fotoğrafı, "Efsunlu anlar..." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    EDA TAŞPINAR

    Mikonos Adası'ndan vazgeçmeyen sosyetik güzel Eda Taşpınar da kamera karşısına geçti.
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    DEFNE SAMYELİ

    Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli de tatil sezonunu açtı. Yeşil bikinisiyle objektif karşısına geçen Samyeli, fit vücuduyla adından söz ettirdi.
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    CHLOE LOUGHNAN

    2019 yılında şarkıcı Serdar Ortaç ile evliliğini sonlandıran Chloe Loughnan, İspanya'da tatil yapıyor. Marbella şehrinde denizin ve güneşin tadını çıkaran İrlandalı model, bikinisiyle objektif karşısına geçti.
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    DENİZ SEKİ

    Son dönemde verdiği kilolarla büyük değişim geçiren ve fotoğraflarına uyguladığı photohop ile konuşulan şarkıcı Deniz Seki, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    ÖZGE BORAK

    Oyuncu Özge Borak, sezonun ilk bikinili pozunu, "Ve oy çokluğuyla deniz sezonu açılmıştır. Yaşasın! Teyzemle açtık sezonumuzu, oh mis." notuyla paylaştı.
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    ECEM ÇIRPAN

    Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu ve model Ecem Çırpan, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı şarkıcı Lider Şahin ile tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Sevgilisiyle birlikte objektif karşısında poz veren Çırpan, çekilen fotoğrafı da sosyal medyadan yayınladı.
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    BENSU SORAL

    Oyuncu Bensu Soral da (31) geçtiğimiz günlerde tekne turuna çıktı. Ünlü isim, pembe renkli büstiyeri ve eteğiyle objektif karşısında verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    SİBEL CAN

    Ünlü şarkıcı Sibel Can da geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın Simi Adası'na gitti. Güneşin keyfini çıkaran Can (51), Kali Strata adlı taş merdivenlerde objektif karşısında poz verdi.
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    MELİS SEZEN

    Son dönemin popüler oyuncularından Melis Sezen (25) de soluğu Endonezya'nın Bali Adası'nda aldı. Işıltılı transparan bir elbise ile objektif karşısına geçen Sezen, fotoğraflarını "Nehrin kızıyım ben!" notuyla yayınladı.
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    BURCU ESMERSOY

    Yaklaşık 8 aydır aşk yaşadığı yazılımcı Nazım Akmandil'den evlilik teklifi alan ve nikah masasına oturmaya hazırlanan sunucu Burcu Esmersoy (45), sezonu Dubai'de açtı.
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    YASMİN ERBİL

    Şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, (26) soluğu Dubai'de aldı. Plajda güneşlenirken çekilen fotoğraflarını Instagram'dan yayınlayan Erbil, "Yaz; lütfen kal..." ifadelerini kullandı.
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    ŞEVVAL ŞAHİN

    Yılın yarısını seyahat ederek geçiren ve daha önce uçak yolculuğundan yorulduğunu ifade eden Şevval Şahin (22), pembe renkli iddialı bikinisiyle poz verdi. Tatil yapmak için İspanya'nın Formentera adasına giden Miss Turkey 2018 birincisi, teknede çekilen fotoğraflarını paylaştı.
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    BURCU ÖZBERK

    Oyuncu Burcu Özberk (32), rol aldığı 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizinin final yapmasının ardından soluğu Endonezya'nın Bali Adası'nda aldı. Bikinisiyle objektif karşısında poz veren Özberk, fotoğraflarını "Gün erken başlıyor, uyanamıyorum." notuyla yayınladı.
  • Deren Talu'dan bikinili pozlar - Magazin haberleri

    AYBÜKE PUSAT

    Oyuncu Aybüke Pusat (27) da sezonu Tunus'ta açtı. Denizin ve sıcak havanın keyfini çıkaran Pusat, bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı.

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