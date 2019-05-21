Yapılışı kolay ve bir o kadar da yararlı olan dereotlu kabak çorbasının içinde patates, dereotu, kabak gibi yararlı birçok malzeme yer alıyor. Peki, dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? İşte, tarifi...

DEREOTLU KABAK ÇORBASI

Malzemeleri:

Yarım kilo kabak

1 orta boy patates

1 küçük soğan

2 diş sarmısak

1 su bardağı süt

5 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım demet ince kıyılmış dereotu

Tuz

Yapılışı:

Kabakları, patatesi, soğan ve sarmısağı tencereye doğrayın. Suyunu da ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirin. Sonra içine sütü ilave edin. Zeytinyağı ve tuzu da ekleyip, tüm karışımı rondodan geçirin. Daha sonra çok ince kıyılmış dereotunu çorbanızın üzerine serpip, sıcak olarak servis yapın.