DHA

Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Bekir Boran idaresindeki 61 TN 695 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp, dereye düştü.

DHA'nın haberine göre, kazada araçtaki sürücü ile yanındaki Ekrem Ünver, akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, sahil güvenlik, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil çekici ile dereden alındı, kaybolan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Dalgıç ekiplerin de destek verdiği arama sonucunda iki kişinin cesedine ulaşıldı. Ekipler, araçta başka kişilerin de olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.