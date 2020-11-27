Deri sektörünün küresel buluşması için geri sayım başladı

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Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin (TDKD) bu yıl 5’incisini düzenleyeceği "Leather&Fur" Fuarı, 12 ülkeden yaklaşık bin yabancı sektör profesyonelini Antalya’da ağırlayacak.

TDKD açıklamasına göre, ihracat, üretim ve istihdam odaklı çalışan Türk deri ve dış giyim sektörü, önümüzdeki ay 12 ülkeden yaklaşık bin yabancı sektör profesyonelini Antalya’da ağırlamaya hazırlanıyor.

TDKD'nin düzenlediği "Leather&Fur" fuarı, 11-14 Aralık'ta Antalya’da kapılarını açacak. 55 katılımcı firma, son kreasyonlarını dünyanın önde gelen deri ve dış giyim üreticilerine sergileyecek.

Bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan etkinlik, salgın sürecinde ciddi daralma yaşayan sektör için de 2021 ve sonrasına hazırlık açısından kritik önem arz ediyor.

"2021’in ikinci yarısından itibaren bir talep patlaması beklentimiz mevcut"

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, bu yılki etkinliğin ticari değerinden çok manevi anlamda büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Türk deri ve konfeksiyon sektörünün hedef kitlesi yüzde 95 oranında yabancılar. Dünyanın dengelerini alt üst eden Kovid-19 salgınında turizmden sonra olumsuz anlamda etkilenen ikinci sektörüz. Bu yılın ilk 10 ayında, bir yıl öncesine göre yüzde 30 daralma yaşadık. Üreticilerimiz ticari kaygılardan ziyade konsantrasyonlarını kaybetme noktasına geldiler. Hepimiz için zor bir durum ancak 2021’in ikinci yarısından itibaren bir talep patlaması beklentimiz mevcut. Bu duruma hazırlıklı olmamız için motivasyona ihtiyacımız var. Bu yılki fuarımızda hedefimiz ticaretten önce motivasyon. Hem üreticilerimiz hem de alıcılar için büyük öneme sahip. Asıl amacımız sektörümüzü dinamik kılmak." değerlendirmesini yaptı.

"Rusya’da gidilecek çok yolumuz var"

Rusya’nın sektör için büyük önem arz ettiğini ifade eden Gözmen, "En fazla ihracatımız Rusya’ya ancak yeterli değil. Rusya’da gidilecek çok yolumuz var. Bu ülkenin yıllık 306 milyon dolar deri ve kürk ithalatı var. Bizim ihracatımız ise 21 milyon dolar seviyelerinde. Bu pastadan çok daha fazla pay almalıyız. Kalite ve üretim teknolojisi açısından da dünyada rakibimiz yok demek yanlış olmaz. Daha yüksek fiyatlarla daha fazla ülkeye açılmalıyız. Mevcut pazarlardaki pazar payımızı artırmanın yolu ise bu fuarlardan geçiyor." yorumunda bulundu.