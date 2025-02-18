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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Derin Uyku’ bomontiada'da

        'Derin Uyku’ bomontiada'da

        Yapı Kredi bomontiada, 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Salih Selimoğlu'nun savaşın, kaybın ve hafızanın yıkıcı sonuçlarını ele alan yeni enstalasyonu Derin Uyku'ya ev sahipliği yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 00:02 Güncelleme: 18.02.2025 - 00:02
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        'Derin Uyku' bomontiada'da
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        Sanatçı Salih Selimoğlu’nun Filistin’deki çatışmalardan etkilenerek tasarladığı yeni enstalasyonu Derin Uyku, geleneksel olarak dinlenme, huzur ve güvenlik ile ilişkilendirilen yataklar ve çarşafların güçlü bir düzenlemesini içeriyor. Bu steril beyaz sakinliğin altına gizlenen masum çocukların isimlerinin her biri, şiddetin yıkıcı etkileri nedeniyle kaybedilmiş bir hayatı temsil ediyor. İsimleri, soyadları ve yaşlarıyla çarşafların üzerine işleyen Selimoğlu, onları zamansız sona eren yaşamların sarsıcı bir hatırlatıcısı haline getiriyor.

        Ziyaretçileri, eserle zihinsel bir etkileşime sokarak kolektif bir anma sürecinin parçası olmaya davet eden Salih Selimoğlu, 'Derin Uyku' adlı enstalasyon sergisi ile çift yönlü bir duruma işaret ediyor. Derin Uyku bir yanda, bireylerin trajik ve yıkıcı haberlerle karşılaştığında hissettiği duygusal hissizliği ve bir tür korunma mekanizması olarak içine çekildiği “uyku” halini simgeliyor. Diğer yanda ise, savaşın ortasında yaşamları aniden sönen çocukların trajik kaderine ve onların sonsuz bir dinlenme haline işaret ediyor.

        Salih Selimoğlu’nun Derin Uyku enstalasyonu Yapı Kredi bomontiada Akademi Binası’nda her gün 11.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

        Salih Selimoğlu Hakkında

        1978 doğumlu Salih Selimoğlu, resimden sürükleyici enstalasyonlara kadar geniş bir ifade alanına sahip bir sanatçıdır. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul ve İngiltere’de çalışmalarına devam etmiştir. Sanatı, kişisel deneyim, toplumsal çalkantılar ve tarihsel eleştirinin kesişiminde yer alarak, sıklıkla sistematik manipülasyon, savaş ve kapitalizmin psikolojik ve duygusal etkilerini vurgulamaktadır.

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        #Yapı Kredi bomontiada
        #Salih Selimoğlu
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