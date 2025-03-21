DeRozan 25 bin sayıya ulaştı: Bulls, Kings'i devirdi!

NBA'de 5 maç yapıldı. Sacramento'daki Golden 1 Center'da oynanan müsabakada Bulls, Kings'i 12 sayı farkla mağlup etti.

Konuk ekipte Coby White 35, Kevin Huerter ise 25 sayıyla galibiyette ön plana çıkan oyunculardan oldu. Bulls'ta Nikola Vucevic de 24 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı.

Sacramento Kings'te Malik Monk, 34 sayı kaydederken, 22 sayıyla oynayan takım arkadaşı DeMar DeRozan, NBA'de 25 bin sayıya ulaşan 27. oyuncu oldu.

Chicago Bulls, 30 galibiyet, 40 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 9. sırada bulunurken Sacramento Kings, 35 galibiyet ve 34 yenilgiyle Batı Konferansı'nın 9. sırasında yer alıyor.