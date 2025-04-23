Derrick Köhn Galatasaray'a geri dönüyor!
Werder Bremen'de kiralık sürecinden memnun olmayan Derrick Köhn yazın Galatasaray'a geri dönmek istiyor. Alman futbolcuyla İngiltere ve İtalya'dan da ilgi bulunuyor.
Bu yaz Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn'ün geleceği belirsizliğini koruyor.
Sezona iyi başlayan 26 yaşındaki sol bekin forma süresi 2025'le birlikte düşüşe geçti.
Şubattan sonra sadece iki maça ilk 11'de başlayabilen Köhn, Werder Bremen'deki kiralık deneyiminden memnun değil.
Alman kulübü hem maaşı hem de 5.1 milyon Euro'lun satın alma opsiyonunu yüksek buluyor.
Werder Bremen, Köhn'ün performansından memnun kalsa da mali sebeplerle bu transferin gerçekleşme ihtimali az görünüyor.
G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR
Köhn ise Werder Bremen'de mutlu değil ve Galatasaray'a geri dönmek istiyor.
Gelecek sezon forma rekabetine girmeyi hedefleyen 26 yaşındaki futbolcuya yurt dışından ilgi var.
İngiltere ve İtalyan kulüpleri Derrick Köhn'ün durumunu yakından takip ediyor.
Derrick Köhn için Galatasaray'a şu ana kadar gelen resmi bir teklif ise bulunmuyor.
Köhn'ün geri dönmesi halinde Galatasaray'ın sol bekteki oyuncu sayısı dörde çıkacak.
Köhn'le birlikte Kazımcan Karataş da Galatasaray'a kiralıktan dönecek.
Ismail Jakobs'un mecburi satın alma maddesi de sezon sonuyla birlikte devreye girecek.