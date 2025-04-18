Derviş Zaim: Sorumlusu sosyal medya

Sinema sektörü, gişelerin büyük bir düşüş yaşamasıyla zor günler geçiriyor. Bu durumun geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu ve sorunun çözümleri konusunda yapımcısından, oyuncusuna kadar sektörün içindeki herkes kafa yoruyor.

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Türk sinemasının bol ödüllü senarist ve yönetmenlerinden Derviş Zaim, gişe düşüklüğünün nedeninin sosyal medya olduğunu söyledi. Zaim, bu konuda şunları söyledi: İzleyici değişti... Sosyal medyanın bu denli hıza alıştırdığı bir çağda izleyiciler, 120 dakikalık plak sekanslarından örülü, tempo ve ritmi düşük bir filmi izleyecek yetkinlik, gelişmişlik ve incelmişlikte eski izleyiciyi eskisi kadar bulabilme ihtimalimiz düşük.

Derviş Zaim'in 1991'da başlayan kariyerinde aralarında; 'Tabutta Rövaşata' ile 'Filler ve Çimen'in de olduğu 14 filmi bulunuyor.

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Derviş Zaim, izleyicilere ulaşabilmek için filmleri dijital platformlara satmanın önemli bir seçenek olduğunu dile getirerek; "Ya bir televizyonla ya da bir platformla önceden anlaşacaksınız. Onlar filmleri finanse edecek. Onun estetik ve politik dayatmaları karşısında pek de fazla söyleyecek bir şeyiniz kalmayacak. Bu da sizin kendinize ait söylemek istediğiniz şeyler bağlamında bir başka oto sansüre yol açma ihtimali olabilir" dedi.