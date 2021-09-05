Türk tiyatorsunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un vefatı Türkiye'yi yasa boğmuştu. Geçtiğimiz perşembe günü son yolculuğuna uğurlanan usta sanatçının kızı Derya Şensoy, babasının yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Babası ve kardeşi Müjgan Ferhan Şensoy'un da yer aldığı bir fotoğrafı yayınlayan Derya Şensoy şu mesajı paylaştı:

“Meddahınız gidiyor, bir gün gene gelecek. Güldürdüm gidiyorum…”

Sen o kadar güzel yazmışsın ki, utanıyor gene kalem kağıda değmeye.

Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam.

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"SANA HİÇBİR ZAMAN DOYAMADIM BABA"

Derya Şensoy, Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törende babasına yazdığı bir şiiri okumuştu. Şensoy, "Ben üniversitedeyken biz babamla uzun bir süre ayrı kalmıştık. Ayrı kıtalardaydık. Ona bir şiir yazıp, yollamıştım" diyerek o dizeleri paylaşmıştı:

Zamanlardan bir zaman çıksa, gelse

Ben o gün izlemeye doysam seni

Haydi, diyelim dünya tersine dönse

Ve okumaya doysam seni

Hatta haftanın 8. günü

Aklına bile doyarım belki

Ama sana hiçbir zaman doyamam baba...

O da bana şöyle yazmıştı mektubunda;

Bir baba-kız aşkıdır

Aşar okyanusları, çok yunusları

Baba-kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı

Seni çok ama çok seviyorum.

ESKİ EŞİ: GÜLE GÜLE USTAM

Derya Baykal da üç gün önce son yolculuğuna uğurlanan eski eşini sosyal medyadan andı. 1988 yılında Ferhan Şensoy ile nikah masasına oturan, 2004 yılında ise anlaşmalı bir şekilde boşanan Baykal, birlikte sahneledikleri tiyatro oyunundan bir bölümü yayınladı. Baykal, Instagram'dan yayınladığı gönderisine, "Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu oyy... Ah, güle güle ustam..." sözlerini not düştü. Takipçileri başsağlığı mesajları ile Baykal'a destek oldu.

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"TÜRK HALKINA IŞIK OLDUN"

Derya Baykal, Ferhan Şensoy için Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen tören esnasında duygusal anlar yaşamıştı. Baykal, "Seyircine, dahası rol arkadaşlarına, öğrencilerine, Türk halkına, bütün bunlarla ışık oldun ustam. Sana her şey için ama her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bilgeler ölmez, varsayalım ölmedi..." ifadelerini kullanmıştı.

KAVUĞU DEVRETMİŞTİ

İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Ferhan Şensoy 2016 yılında Rasim Öztekin'e teslim etmişti. Şensoy, kavuğunu teslim ettiği Rasim Öztekin'den 5 ay sonra hayata gözlerini yumdu.

TORUNUNU GÖREMEDİ

Derya ve Müjgan adında iki kız babası olan sanatçı, dedelik heyecanı yaşıyordu. Müjgan Ferhan Şensoy, kız bebeğine 9 aylık hamile. Ancak usta sanatçı, doğmasına sayılı günler kala torunu 'Pera'yı göremeden vefat etti.

"İÇİMDE UKDE KALDI" DEMİŞTİ

Şensoy, verdiği bir röportajda, "Benim bu dijital şeylerle alakam yok. 'Şahları da Vururlar'ı yeniden oynamak istiyorum, içimde ukde kaldı." ifadelerini kullanmıştı. Ferhan Şensoy, oyuncusu ve senaristi olduğu 'Şahları da Vururlar' oyununu ilk olarak 1979 yılında sahneye koydu. Oyunda İran'ın yakın döneminden tarihsel kesitler ele alınıyor.