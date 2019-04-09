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Yaklaşık iki ay önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu ayağı kırılan ve alçıya alınan Derya Tuna, eski sağlığına kavuştu. Geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takılan Tuna, kendisini görüntüleyen gazeteciler ile ayaküstü sohbet etti.