Derya Tuna: Umarım torun özlemim sona erer

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Derya Tuna, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirle sohbet eden Tuna, İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz aylarda Bodrum'da yaptığı ve ölümden döndüğü kaza ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi.
Derya Tuna, basın mensuplarına, "Hiç sormayın. Geçti, bitti. Güzel şeyler olsun, Allah beterinden saklasın" açıklamasını yaptı.
"UMARIM TORUN ÖZLEMİM SONA ERER"
Tuna, muhabirlerin, "Oğlunuz İdo Tatlıses ile görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Tabii ki görüşüyorum. Kızımı seviyorum, oğlumu da seviyorum. Evlilikleri de çok güzel gidiyor. Umarım torun özlemim sona erer" şeklinde cevap verdi.
"HERKES MUTLU OLSUN"
Derya Tuna, geçtiğimiz ay sevgilisi Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak Tatlıses'in düğünü ile ilgili soruları ise, "Allah mutlu etsin herkes. Herkes mutlu olsun inşallah. İbrahim Bey, bütün çocuklarını evlendirdi. Umarım Elif Ada da evlenir ve onu da görür" diyerek yanıtladı.
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