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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Ustalara Saygı kapsamında hayatta olmayan Türk Pop Müziği'nin mihenk taşı olmuş şarkı ve şarkıcılarının anıldığı konserde izleyiciler zaman makinesi ile yolculuğa çıktı. Değişim yılları 80’lerin unutulmaz romantizminden, 90’ların hızına rağmen tüketilemeyen şarkılarına ve milenyumun dillerden düşmeyenleri ile 2 saat süren konserde hem eğlendi hem de tatlı bir hüzünle maziye seyahat etti.