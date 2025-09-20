Habertürk
        Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, havada şarkı seslendirdi

        Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, havada şarkı seslendirdi

        Derya Uluğ, Vadi Açıkhava'da sahne aldı. Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, bir şova imza attı. İkili, bir piyano eşliğinde, Vadi Açıkhava konseri için kurulan özel platform yardımıyla 'Yansıma' şarkısını havada seslendirdi

        Giriş: 20.09.2025 - 17:20 Güncelleme: 20.09.2025 - 17:20
        Derya Uluğ, Vadi Açıkhava'da sahne aldı. Sahneye kendi tasarımı olan kum rengi sahne kıyafetiyle çıkan Uluğ, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sahne tarzıyla Shakira'ya benzetilen Uluğ; "Teşekkür ederim. Geceye imza atacak bir kıyafet olmasını istedim. Bu gece imzamı üzerimde taşıyorum" dedi.

        Derya Uluğ, "Asil beyle birlikte bir şarkı daha gelecek mi, yenisi var mı?" sorusuna; "Onunla yine bu konsere özel bir şarkı hazırladık. İkimiz de bu şarkıyı ilk kez seslendirmiş olacağız" şeklinde cevap verdi.

        "ÖNEMLİ OLAN İÇ BAKIM"

        "18 yaşında görünmeyi nasıl başarıyorsunuz? Özel bir bakım sırrınız var mı?" sorusuna ise Derya Uluğ'un cevabı; "Cildime hiç bakmıyorum. Önemli olan dışarıdan değil içeriden bakım yapmak. Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum ve bu benim hayatımın bir parçası haline geldi. Çok su tüketiyorum ve zararlı gıdalardan uzak duruyorum. Tatlı yemiyorum, hayatımdan tamamen çıkardım. Herhangi bir güzellik ritüelim yok. 2-3 ayda bir birkaç gün üst üste bakım yapıyorum" şeklinde oldu.

        ASİL VE DERYA PİYANO İLE BERABER UÇTU

        Konserin ikinci yarısında Derya Uluğ ve Asil Gök, bir şova imza attı. İkili, bir piyano eşliğinde, Vadi Açıkhava konseri için kurulan özel platform yardımıyla 'Yansıma' şarkısını havada seslendirdi.

        #Derya Uluğ
