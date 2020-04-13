Prof. Dr. Derya Unutmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. Amerika'da bulunan Jackson Laboratuvarı'nda İmmünoloji uzmanı olarak görev yapan dünyaca ünlü Türk Profesör, koronavirüs aşısı ile ilgili müjdeli haberi verdi. Unutmaz, 'Virüsün yapısını anlamakta ve yeni ilaçların geliştirilmesi yönünde çok önemli ilerlemelere devam ediliyor. En iyi bilim dergilerinden Nature da çıkan bir yayında, virüsün yapısını Lego parçaları gibi ayarlayan makinesi (protease) çözüldü ve durduran potansiyel ilaçlar bulundu' dedi.

PROF. DR. DERYA UNUTMAZ KİMDİR?

Jackson Laboratuvarı'nda görev alan İmmünoloji uzmanı Derya Unutmaz, öncelikle bulaşıcı hastalıklara ve kronik hastalıklar veya yaşlanma sırasında meydana gelen rahatsızlıklara karşı optimal bağışıklık tepkileri için insan T hücrelerinin farklılaşmasının, aktivasyonunun ve düzenlenmesinin kodunun çözülmesine odaklanmaktadır. TT hücrelerinin insanlardaki hastalıklar sırasında özellikle HIV enfeksiyonunda nasıl bozulduğunun anlaşılması konusunda katkıda bulunuyor. Labaratuvarda düzenleyici T hücreleri ya da insandaki Th17 hücreleri tarafından organize edilen bağışıklık baskılama mekanizmaları ile ilgili birçok ufuk açıcı keşifte bulundu.