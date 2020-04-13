Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Derya Unutmaz kimdir? Prof.Dr. Derya Unutmaz biyografisi

Derya Unutmaz kimdir? Soruları merak konusu oldu. ABD'de yaşayan bilim insanı Prof.Dr. Derya Unutmaz koronavirüs aşısı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. İşte, Prof. Dr. Derya Unutmaz hakkında detaylar...

Derya Unutmaz

Prof. Dr. Derya Unutmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. Amerika'da bulunan Jackson Laboratuvarı'nda İmmünoloji uzmanı olarak görev yapan dünyaca ünlü Türk Profesör, koronavirüs aşısı ile ilgili müjdeli haberi verdi. Unutmaz, 'Virüsün yapısını anlamakta ve yeni ilaçların geliştirilmesi yönünde çok önemli ilerlemelere devam ediliyor. En iyi bilim dergilerinden Nature da çıkan bir yayında, virüsün yapısını Lego parçaları gibi ayarlayan makinesi (protease) çözüldü ve durduran potansiyel ilaçlar bulundu' dedi.

PROF. DR. DERYA UNUTMAZ KİMDİR?

Jackson Laboratuvarı'nda görev alan İmmünoloji uzmanı Derya Unutmaz, öncelikle bulaşıcı hastalıklara ve kronik hastalıklar veya yaşlanma sırasında meydana gelen rahatsızlıklara karşı optimal bağışıklık tepkileri için insan T hücrelerinin farklılaşmasının, aktivasyonunun ve düzenlenmesinin kodunun çözülmesine odaklanmaktadır. TT hücrelerinin insanlardaki hastalıklar sırasında özellikle HIV enfeksiyonunda nasıl bozulduğunun anlaşılması konusunda katkıda bulunuyor. Labaratuvarda düzenleyici T hücreleri ya da insandaki Th17 hücreleri tarafından organize edilen bağışıklık baskılama mekanizmaları ile ilgili birçok ufuk açıcı keşifte bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmedi
GÜNDEMSoylu'nun istifası kabul edilmedi
AFAD koronavirüsle mücadelede 48 milyon lira harcadı
GÜNDEMAFAD koronavirüsle mücadelede 48 milyon lira harcadı
Muhterem İnce kimdir, nereli ve kaç yaşında? İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhterem İnce biyografisi
GÜNDEMMuhterem İnce kimdir?
Süleyman Soylu neden istifa etti? Süleyman Soylu kimdir? İşte Soylu'nun açıklaması
GÜNDEMSüleyman Soylu neden istifa etti?
İzmir'de camiye çirkin saldırı
GÜNDEMİzmir'de camiye çirkin saldırı
Son dakika haberi: Süleyman Soylu: Görevi bırakıyorum! Süleyman Soylu neden istifa etti?
GÜNDEMSoylu: Görevi bırakıyorum
Salda Gölü koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı
GÜNDEMSalda Gölü kapatıldı
Süleyman Soylu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Süleyman Soylu hakkında
GÜNDEMSüleyman Soylu kimdir?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar
GÜNDEMKılıçdaroğlu Habertürk'te soruları yanıtladı
Survivor Cemal Can Canseven kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Cemal Can hakkında detaylar
GÜNDEMSurvivor Cemal Can Canseven kimdir, nereli?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X