Yönetmenliğini Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, başrollerini Ebru Şahin'in ve Edip Tepeli'nin paylaştığı Destan dizisinin yeni sezonun ne zaman başlayacağı uzun zamandır araştırılan konulardan biri. Peki Destan dizisi ne zaman başlıyor yoksa final mi yapacak? İşte haberimizin ayrıntıları..