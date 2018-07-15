Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da programına 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederek başlayacak. Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Erdoğan, Ankara'daki programını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtını ziyaret edecek.

Erdoğan'ın katılacağı programların dışında darbeciler tarafından saldırı düzenlenen tüm noktalarda da anma yapılacak. Gece tüm Türkiye'deki camilerde selaların okunmasıyla programlar son bulacak.

DARBE GİRİŞİMİNİN BİLANÇOSU

FETÖ darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal ve yargılama süreçlerinin bilançosu belli oldu. Habertürk muhabiri Fevzi Çakır'ın derlediği bilgilere göre darbe girişiminin hemen ardından ilan edilen OHAL kapsamında bugüne kadar 32 Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. Bunlar ile 125 bin 800 kamu görevlisi meslekten ihraç edilirken çok sayıda yayın kuruluşu, vakıf ve dermek de kapatıldı. Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 446 bin kişi hakkında işlem yapıldı. Halen 100 bin 661 soruşturma, 48 bin 390 ise dava bulunuyor. FETÖ’den cezaevlerinde bulunanların sayısı ise 33 bin 308. Ülke genelinde açılan 289 darbe davasından 187’si karara bağlanırken, şu ana kadar 62’si general 2 bin 263 asker darbe suçundan mahkum edildi.

125 BİN İHRAÇ

Darbe girişiminin ardından 21 Temmuz’da OHAL ilan edildi. İki yılda çıkarılan 32 KHK ile yıllarca devlet kurumlarına sızan FETÖ mensupları ihraç edildi. KHK’larla bugüne kadar 125 bin 800 kamu görevlisinin işine son verildi. Çok sayıda dernek, vakıf ve yayın kuruluşu kapatılırken, FETÖ ile irtibatı tespit edilen çok sayıda emniyet ve TSK mensubunun da rütbeleri söküldü.

Cumhurbaşkanlığı, Twitter hesabından 15 Temmuz için özel bir video hazırladı (Yukarıdaki tweet). Habertürk olarak şehitlerimizi anmak adına biz de bu videoyu hazırladık.

EN FAZLA İHRAÇ EMNİYETTE

15 Temmuz sonrası en fazla ihraç ise jandarma ve emniyet dahil İçişleri Bakanlığı’nda yaşandı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevli toplam 41 bin 797 kişi ihraç edildi. Yine Milli Eğitim Bakanlığı’nda 34 bin 393, TSK’da 14 bin 633, yargıda 4 bin 836 kişi (hakim-savcı) meslekten çıkarıldı. Bu arada, ihraç edilenlerden yaklaşık 5 bini yayınlanan KHK’larla, bin 750’si de OHAL İnceleme Komisyonu’nun kararıyla görevlerine iade edildi.

33 BİN 708 TUTUKLU

FETÖ üyeliği ve FETÖ yöneticiliği suçundan toplam 446 bin kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu suçlardan halen 100 bin 661 soruşturma dosyası, 48 bin 390 dava dosyası bulunuyor. Bu dosyalar kapsamında 284 bin 488 şüpheli/sanık bulunuyor. 20 bin 770 şüpheli isim ise halen firari. Bu isimlerin yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor. Tutuklu sayısı ise 33 bi

308. Tutukluların mesleklere göre dağılımı şöyle: 705 hakim-savcı, 78 Yargıtay üyesi, 26 Danıştay Üyesi, 2 Anayasa Mahkemesi üyesi, 51 Mülki İdare Amiri, 6 bin 954 asker, 5 bin 130 emniyet personeli, 6 bin 587 öğretmen, 317 avukat, 398 doktor. FETÖ üyeliği ve FETÖ yöneticiliği suçundan davaların 53 bin 430’u sonuçlandırıldı. Bu davalarda yargılanan 34 bin 792 çeşitli miktarlarda cezalara mahkum edilirken, 12 bin 108 kişi ise beraat etti.