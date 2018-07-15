Bugün 15 Temmuz.

Türkiye demokrasisinin önemli mihenk taşlarından birinin yerine koyulduğu gün.

Türkiye’de ilk kez halk bir darbe girişimine kelimenin gerçek anlamıyla “Etiyle, kemiğiyle, bedeniyle” karşı koydu.

Evinde sofrasından, yatağından, karısının koynundan, bebesinin yanından ayrılıp sokağa fırlayan yüz binler ordusunun içine yerleşmiş bir çetenin tanklarının, toplarının, helikopterlerinin önüne yattı...

Mermiye göğsünü uzattı.

O ordunun içindeki çetenin, darbecilikle suçlayarak yargıladığı gerçek askerler ellerine beylik silahlarını alıp ordularının içindeki çeteyle savaştılar.

Ve belki de tarihte ilk kez insan bedeni silahı yendi.

İlk kez Türk insanı demokrasisi için canını verdi.

Demokrasisini bedeniyle, etiyle, kemiğiyle koruyan insanların ülkesinde demokrasi er veya geç layık olduğu kadar büyük bir ağaç, olması gerektiği kadar yeşil bir orman olacaktır.

Kimsenin şüphesi olmasın.