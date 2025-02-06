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        Haberler Bilgi Ekonomi Destek Finans Faktoring (DSTKF) için gong çaldı, firma borsaya açıldı! Destek Finans Faktoring kaç lot dağıttı, kişi başına kaç lot verdi?

        Destek Finans Faktoring (DSTKF) için gong çaldı, firma borsaya açıldı!

        Destek Finans Faktoring için gong bugün çaldı ve firma borsada işlem görmeye başladı. Halka arzdan 125 bin 801 yatırımcı toplayan firma kişi başına 3.899 TL değerinde 83 lot verdi. İşte, Destek Finans Faktoring halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 10:02 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:02
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        Destek Finans Faktoring için gong çaldı ve firma borsada işlem görmeye başladı. 83 milyon 333 bin 333 lot dağıtan firma, bireysel yatırımcı başına 83 lot verdi. Firmanın halka arzına 125 bin 801 kişi katıldı. Peki, halka arzdan kazanılan fon nereye kullanılacak? İşte, Destek Finans Faktoring halka arz sonuçları...

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        DESTEK FİNANS FAKTORING İÇİN GONG ÇALDI!

        Firma 6 Şubat bugün itibarıyla borsada işlem görmeye başladı.

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        DESTEK FİNANS FAKTORING HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Destek Finans Faktoring halka arz sonuçları açıklandı. Toplamda 83 milyon 333 bin 333 lot dağıtan firma kişi başına 3.899 TL değerinde 83 lot verdi. Firmanın halka arzına 125 bin 801 kişi katıldı.

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        DESTEK FİNANS FAKTORING HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        Firma halka arzdan elde edeceği fonun tamamını faktoring işlemlerinin finansmanı için kullanacak.

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        DESTEK FİNANS FAKTORING HİSSE FİYATI

        Firmanın lot başı fiyatı 46,98 TL olarak belirlendi.

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        DESTEK FİNANS FAKTORING HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finansbank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

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        DESTEK FİNANS FAKTORING TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma 29-30-31 Ocak 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.

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