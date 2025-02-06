Destek Finans Faktoring için gong çaldı ve firma borsada işlem görmeye başladı. 83 milyon 333 bin 333 lot dağıtan firma, bireysel yatırımcı başına 83 lot verdi. Firmanın halka arzına 125 bin 801 kişi katıldı. Peki, halka arzdan kazanılan fon nereye kullanılacak? İşte, Destek Finans Faktoring halka arz sonuçları...