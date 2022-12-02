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Detroit Pistons evinde Dallas Mavericks'i mağlup etti

NBA'de Detroit Pistons evinde karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks'i 131-125'lik skorla mağlup etti. Detroit'te Bojan Bogdanovic 30 sayı ile oynarken, Dallas'ta ise Luka Doncic'in 35 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Detroit Pistons evinde Dallas Mavericks'i mağlup etti

NBA'de normal sezon heyecanı tek karşılaşma ile devam etti. Detroit Pistons evinde mücadele ettiği Dallas Mavericks'i 131-125'lik skorla yendi ve 3 maç sonra kazandı. Bu sezonki 6. galibiyetini elde eden Detroit'te Bojan Bogdanovic 30 sayı, 4 asist, Killian Hayes 22 sayı, 8 asist ve Marvin Bagley III 19 sayı, 13 ribaund ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Ligdeki 11. yenilgisini alan Dallas'ta ise Luka Doncic 35 sayı, 10 asist ve Christian Wood da 25 sayı, 8 ribaund ile maçı tamamladı.

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