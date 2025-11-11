Habertürk
Habertürk
        Detroit Pistons seriye bağladı! - Basketbol Haberleri

        Detroit Pistons seriye bağladı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, Washington Wizards'ı uzatmada 137-135 yenerek art arda 7. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 10:54 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:54
        Detroit Pistons seriye bağladı!
        Doğu Konferansı lideri Pistons, Little Caesars Arena'da Wizards'ı ağırladığı mücadeleyi Cade Cunningham'ın 46 sayı, 12 ribaunt, 11 asistlik "triple-double" performansıyla kazandı.

        Sezonun 9. galibiyetini alan Pistons'ta Daniss Jenkins 24 sayı, 8 ribaunt ve Jalen Duren 19 sayı, 14 ribauntla oynadı.

        Peş peşe 9 olmak üzere 10. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta CJ McCollum 42 sayı, 6 ribaunt, Cam Whitmore 20 sayı ve Alex Sarr 15 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.

        LAKERS, HORNETS DEPLASMANINDA KAZANDI

        Los Angeles Lakers, Spectrum Center'da konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 121-111 mağlup etti.

        Luka Doncic, 38 sayı, 6 ribaunt, 7 asist ve Austin Reaves 24 sayı, 5 ribaunt, 7 asistle Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ın 8. galibiyetine katkı sağladı.

        Art arda üçüncü, sezonun 7. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı 12'ncisi Hornets'ta Miles Bridges 34 sayı, 8 ribaunt ve Kon Knueppel 19 sayı, 10 ribaunt üretti.

