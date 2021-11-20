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Yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı'nda sona doğru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tuğçe Yakıcı isimli küçük bir kızın, Rize-Artvin Havalimanına ilişkin son durumu anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgilere göre projede yüzde 82 genel ilerleme sağlandı.

Dev havalimanında sona gelindi
Dev havalimanında sona gelindi
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AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tuğçe Yakıcı isimli küçük bir kızın, Rize-Artvin Havalimanına ilişkin son durumu anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize-Artvin Havalimanındaki son durumu Tuğçe'den alıyoruz." ifadesini kullandı.

Tuğçe Yakıcı, videosunda, memleketiyle bir kez daha gurur duyduğunu, yeşil ile mavinin buluştuğu Rize'de bir yeniliğin daha bitmek üzere olduğunu belirtti.

Deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanının yapımının bitmek üzere olduğuna dikkati çeken Yakıcı, şunları kaydetti:

"Üstelik bu dolgu sahası 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde 10 katlı binaya eş değer yükseklikte güçlü bir dolgu sahası. Bittiği zaman dünyadaki her türlü uçağın inebileceği nitelikte bir pist olacak. Sadece ülkemizin değil dünyada bu anlamda ve sektörde de en önemli yatırımlardan birisi. Gurur duyacağımız bir yatırım. Denize dolgu anlamında, dünyada türünde en önemli havalimanlarından birisi olacak. Sahip olması gereken teknik ve gelişmiş her türlü sistemin var olduğu bir havalimanı olacak. Teşekkürler memleketim. Emeği geçen tüm büyüklerimize çok teşekkür ediyorum."

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, projede yüzde 82 genel ilerleme sağlandı.

Projede yapım işlerinin yıl sonunda tamamlanması, ardından havalimanının sertifikasyon ve uluslararası uçuş ağına eklenmesiyle ilgili süreçlerin başlatılması planlanıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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