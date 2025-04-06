Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Türkiye Kupası'na veda eden sarı-lacivertliler, sezonu kupasız kapatmamak adına artık tüm enerjisini lige odaklamış durumda. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması öncesinde derbinin canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri netlik kazandı. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yayın bilgisi...
Süper Lig'in 30. haftası, sezonun kaderini belirleyebilecek dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk ederken, sadece üç puan değil, şampiyonluk umutlarını da yeniden canlandırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşma hakkında güncel bilgiler...
FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı, 6 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI KANALDA?
Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.
TRABZON’DA 3 EKSiK
Fenerbahçe'de Türkiye Kupası’ndaki olaylı Galatasaray derbisinde gördükleri kırmızı kartlar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Fred ve Mert Hakan, 4 maçtan az ceza aldıkları için bugün ligde forma giyebilecek. 3 maç ceza verilen teknik direktör Jose Mourinho da takımının başında sahaya çıkacak. Trabzonspor’da ise sakatlıkları bulunan Cham, Batagov ve Hüseyin oynayamayacaklar.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Skriniar, Yusuf, Fred, Szymanski, Kostic, Oğuz, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Okay, Savic, Mustafa, Lundstram, Mendy, Ozan, Visca, Zubkov, Banza