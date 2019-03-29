ABD'de Lindsay Smith isimli iki çocuk annesi bir kadın Macy adlı kızına, 2017 yılında ikinci yaş günü hediyesi olarak bir tavşan aldı.

Kakao Puff isimi verilen, Alman Devi olarak da bilinen Continental Giant cinsi tavşan ile Macy'nin dostluğu ise kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının kalbini kazandı. Bunun üzerine aile kızı ve tavşan arasındaki ilişkiyi kayda almak için İnstagram'da hesap açtı. Kısa süre içerisinde yüz binlerce takipçiye ulaşan hesap Macy ve Puff'un videoları ile takipçilerinin yüzünü güldürüyor.