DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Bize göre bu seçim hükümeti uyarma seçimi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, medya kuruluşlarının temsilcileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi. 12 yıla yakın Anayasa Mahkemesi Üyeliği yapan Celal Mümtaz Akıncı’yı partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak tanıtan Babacan, dünyada popülist otoriter eğilimlerin arttığını, kendilerinin asla bu akıma kapılmayacaklarını, kimlik siyasi yapmayacaklarını, Türkiye için somut demokrasi ve refah hedeflerinin bulunduğunu söyledi.

Yerel seçimlerle ilgili yoğun bir hazırlık süreci yürüttüklerini anlatan Babacan, DEVA’nın Şehircilik Politikaları Eylem Planı, depremle ilgili çözüm önerileri raporu ve belediyecilik etik kurallar bildirgesi hazırladıklarını ifade etti. Tekirdağ ve Malatya’da lokal işbirliği dışında kendi adaylarıyla seçime bağımsız gireceklerini vurgulayan Babacan, Millet İttifakı’nın bileşeni hiçbir partinin genel merkeziyle diyalog içinde olmadıklarını söyledi.

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YEREL SEÇİM STRATEJİSİ

Partisinin yerel seçim stratejisini anlatan Babacan, “Vatandaşın karşısına pırıl, mevcutlardan daha iyi yöneteceğine inandığımız bir kadroyla çıkıyoruz. 31 Mart akşamı en önemli viyadüğü aştıktan sonra hukuk-adalet ve temel insan haklarına saygılı bir yönetimle, buna uygun bir ekonomi yönelimiyle Türkiye’nin yönetilmesi gerektiğine ilişkin bir perspektifle yola çıkıyoruz” dedi. Babacan, seçilen belediye başkanlarının arkasında olacaklarını, parti denetimini sürekli işleteceklerini söyledi. Ülkenin makro siyasetine ilişkin uzun vadeli hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirten Babacan, yerel seçimin bu hedeflere ulaşmada kilit taşlardan biri olduğunu ifade etti.