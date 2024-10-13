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        Haberler Yaşam Devamlı ağrı çekiyorsanız dikkat! Uzman doktordan tavsiyeler: Kronik ağrılarla başa çıkmanın 8 yolu!

        Devamlı ağrı çekiyorsanız dikkat! Uzman doktordan tavsiyeler: Kronik ağrılarla başa çıkmanın 8 yolu!

        Kronik ağrılar, günlük yaşamı olumsuz etkileyen ve bazen bir hastalık ya da yaralanma geçtikten sonra bile süren zorlayıcı bir durumdur. Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, bu sinir bozucu ağrılarla baş etmenin etkili yollarını ve yaşam kalitesini artırmanın yöntemlerini paylaşıyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 13:00 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:00
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        Kronik ağrılar, fiziksel rahatsızlığın ötesine geçip uykudan iş hayatına kadar her alanda sorun yaratabilir. Op.Dr. Kerem Bıkmaz, ağrı döngüsünü kırmak ve stresi azaltarak ağrıları kontrol altına almak için uygulanabilecek 8 önemli stratejiye dikkat çekiyor. İşte detaylar!

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        DR. KEREM BIKMAZ'DAN BİLGİLER

        Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz konu ile ilgili bilgiler verdi. Ağrı vücudunuzun alarm sistemidir. Genel olarak ağrı 2 kategoride incelenir. Bunlar; Akut ağrı ve kronik ağrıdır.

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        KRONİK AĞRILAR

        Kronik ağrı farklıdır. Bu ağrılar, bir hastalık veya yaralanma düzeldikten sonra devam edebilir. Tedavi edilemeyen veya tedavi edilmesi zor olan tıbbi bir durumdan da kaynaklanabilir. Kronik ağrı yorucu ve sinir bozucu olabilir. İşinizi, uykunuzu, duygusal sağlığınızı, cinselliğinizi, aile ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi etkileyebilir.

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        Ancak ağrının üstesinden gelme ve onu kontrol etmenin yolları vardır. Son zamanlarda çoğu insanın rahatsız olduğu kronik ağrının sebeplerini ve ağrı ile baş etme yöntemleri ise şöyledir;

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        KRONİK AĞRILARIN SEBEBİ NEDİR?

        Bazen kronik ağrı, eklemlerde ağrılı bir enflamasyon yaratan bir artrit veya kaslarda ağrı ve acıya neden olan fibromiyalji gibi kronik bir duruma bağlıdır. Kronik ağrı, sinirleri yaralayan bir kazadan, enfeksiyon veya cerrahiden de kaynaklanabilir. Op.Dr. Kerem Bıkmaz sözlerine şöyle devam etti;

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        AĞRILARLA NASIL BAŞ EDİLİR?

        Kronik ağrı, yaşamınıza ve sağlığınıza büyük ölçüde zarar verebilir. Aşağıdaki adımlar, ağrınızı kontrol etmenize ve rahatlamanıza yardım edecektir:

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        AĞRI DÖNGÜSÜNÜ BULUN

        Kronik ağrı yüzünden aktivitenizi azaltabilirsiniz. Düzenli fiziksel aktivitenin olmaması, formunuzu kaybetmenize ve kolaylıkla yorgun düşmenize neden olabilir. Ağrı döngüsünü kırmak için artan stres, sağlıklı olmayan alışkanlıklar, depresyon ve endişe gibi kronik ağrıda çoğunlukla rastlanan problemlere yönelik adımlar atmalısınız.

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        STRESİ YÖNETİN

        Sizi neyin strese soktuğunu öğrenin ve sonra da yapabildiğinizde stresi azaltmak için harekete geçin. Örneğin gününüzü planlamak, programınızı basitleştirmek, düzenli olmak ve gün boyunca molalar vermek, kronik ağrı ile birlikte gelen stresi yenmede size yardımcı olabilir.

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        SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLARA DEVAM EDİN

        Tıbbi durumunuz ne olursa olsun, elden geldiğince sağlıklı olmak önemlidir. Kronik ağrınızla uğraşırken sağlıklı alışkanlıkları sürdürmek özellikle çok önemlidir. Aşağıda okuyacaklarınız, kronik ağrıya rağmen hayatınızın kontrolünü tekrar ele geçirmenize ve sağlıklı kalmanıza yardım edebilir.

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        EGZERSİZ YAPIN

        Egzersizin ağrıyı kötüleştirdiği yaygın bir inanıştır. Gerçekte egzersiz ağrıyı azaltabilir, depresyon ve endişeyi hafifletebilir. Aktivite, ruh halinizi ve tüm sağlığınızı da iyileştirebilir. Egzersizden kaçınmak formunuzu kaybetmenize neden olabilir ve bu da ağrınızı artırabilir. Size uygun bir egzersiz programı hazırlaması konusunda sağlık uzmanınızla konuşun.

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        UYKUSUZ KALMAYIN

        Çoğu insan, dinlenmiş hissetmek için gecede yedi sekiz saatlik uykuya ihtiyaç duyar. Bol bol uyumanız günü karşılamak için size gereken enerjiyi sağlayacaktır.

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        Uyumaya yardımı olması için birtakım iyi uyku alışkanlıkları geliştirin. Örneğin her gün aynı zaman dilimi içinde yatağa gidin ve sabah da aynı saatte kalkın, bir uyku vakti alışkanlığınız olsun, uyumak için hoş ve rahat bir ortam yaratın, kafeinden uzak durun.

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        İYİ BESLENİN

        İyi beslenmek, bedeninize ve zihninize çalışmaları için ihtiyaç duydukları yakıtı sağlar. Sağlıklı bir beslenme tarzı izlemek için bir anlaşma yapmanız ve buna sıkıca uymanız, fiziksel sağlığınızın ve iyi hissetmenizin kontrolünü ele geçirmeye yardım edebilir.

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        TEMPONUZU AYARLAYIN

        Kronik ağrısı olan birçok kişi için ağrı her zaman aynı değildir. Bazı günler diğer günlerden daha iyi hissedebilirsiniz. İyi günlerde kendinize çok fazla yüklenmemeye dikkat edin.

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        Aşırı yüklenme, sonraki günlerde ağrınızı ve rahatsızlığınızı artırabilir. Kötü günlerde bile kalkıp aktif olduğunuzdan emin olun. Mümkün olduğunca ılımlı bir tempoya bağlı kalın.

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        GEVŞEMEYİ ÖĞRENİN

        Gevşemek, huzurlu olmak veya dinlenmekten daha fazlasıdır. Gevşemek, gerginliği bedeniniz ve zihninizden çıkarıp atmaktır. Rahat solunum veya kademeli kas gevşemesi gibi gevşeme tekniklerini çalışmak, kronik ağrınızı kötüleştirebilecek stresi hafifletmeye yardımcı olabilir. Gevşeme, kas spazmlarını önleyebilir ve kas gerilimini azaltabilir.

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